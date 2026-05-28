بالفيديو.. البابا خلف مقود فيراري الكهربائية الأولى

جلس خلف مقود أول سيارة كهربائية بالكامل من إنتاج شركة "فيراري"، خلال عرض خاص أقيم في للبابا في كاستيل غاندولفو جنوب .

وقدّم رئيس العلامة التجارية جون إلكان السيارة الجديدة إلى البابا ورئيس ، فيما تولّى سائق اختبار "فيراري" رافاييل دي سيموني شرح مفاتيح التحكم على عجلة القيادة باللغة .

وخلال ، سأل البابا إلكان: "هل هذه هي أول سيارة فيراري ذات الأربعة أبواب؟"، ليجيبه: "بل أول سيارة بخمسة مقاعد".

وتحمل السيارة اسم "Luce EV"، أي "الضوء" باللغة ، وتبلغ قوتها 1000 حصان، مع قدرة على التسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة، أي نحو 97 كيلومتراً، خلال 2.5 ثانية فقط.

كما يصل مداها الكهربائي إلى أكثر من 330 ميلاً، أي نحو 531 كيلومتراً، وتعمل بأربعة محركات كهربائية، واحد مستقل لكل عجلة.

وبحسب تقارير إعلامية، يبلغ سعر السيارة في السوق الإيطالية 500 ألف ، فيما لم يُعلن بعد سعرها في السوق الأميركية.