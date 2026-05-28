بالفيديو.. البابا خلف مقود فيراري الكهربائية الأولى

جلس البابا لاوون الرابع عشر خلف مقود أول سيارة كهربائية بالكامل من إنتاج شركة "فيراري"، خلال عرض خاص أقيم في المقر الصيفي للبابا في كاستيل غاندولفو جنوب روما.
وقدّم رئيس العلامة التجارية جون إلكان السيارة الجديدة إلى البابا ورئيس إيطاليا، فيما تولّى سائق اختبار "فيراري" رافاييل دي سيموني شرح مفاتيح التحكم على عجلة القيادة باللغة الإنكليزية.
وخلال العرض، سأل البابا إلكان: "هل هذه هي أول سيارة فيراري ذات الأربعة أبواب؟"، ليجيبه: "بل أول سيارة بخمسة مقاعد".
وتحمل السيارة اسم "Luce EV"، أي "الضوء" باللغة الإيطالية، وتبلغ قوتها 1000 حصان، مع قدرة على التسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة، أي نحو 97 كيلومتراً، خلال 2.5 ثانية فقط.
كما يصل مداها الكهربائي إلى أكثر من 330 ميلاً، أي نحو 531 كيلومتراً، وتعمل بأربعة محركات كهربائية، واحد مستقل لكل عجلة.
وبحسب تقارير إعلامية، يبلغ سعر السيارة في السوق الإيطالية 500 ألف يورو، فيما لم يُعلن بعد سعرها في السوق الأميركية.
Pope Leo XIV tests drives the new Ferrari Luce, the Prancing Horse's first fully electric car, and its first with five seats.
The Pope didn’t get to keep the car, probably didn’t like the handling, you know prefers American, however Ferrari President John Elkann gave the car's… pic.twitter.com/3R181O9FsG
— Catholic Sat (@CatholicSat) May 26, 2026
