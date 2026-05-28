تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

حماس تتهم إسرائيل بتصعيد هجماتها على غزة: عودة إلى وتيرة حرب الإبادة

Lebanon 24
28-05-2026 | 06:53
A-
A+
حماس تتهم إسرائيل بتصعيد هجماتها على غزة: عودة إلى وتيرة حرب الإبادة
حماس تتهم إسرائيل بتصعيد هجماتها على غزة: عودة إلى وتيرة حرب الإبادة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قالت حركة حماس، الخميس، إن تصعيد إسرائيل هجماتها على المدنيين في قطاع غزة، واستشهد أكثر من 20 فلسطينياً خلال الساعات الـ48 الماضية، يشيران إلى أن تل أبيب تسعى للعودة إلى "وتيرة حرب الإبادة" التي استمرت عامين.

وفي بيان لها، اعتبرت الحركة أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت شقة سكنية وسط مدينة غزة ليل الأربعاء ـ الخميس، وأسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلان وامرأتان، وإصابة العشرات، تشكل "جريمة جديدة" و" انتهاكاً متجدداً وفاضحاً" لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في شرم الشيخ.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ قد وُقّع في تشرين الأول 2025 بوساطة مصرية وأميركية وقطرية وتركية، ودخل حيّز التنفيذ في وقت لاحق من الشهر نفسه.

وجاء الاتفاق بعد حرب استمرت عامين في غزة، بدأت في 8 تشرين الأول 2023، وأسفرت، وفق أرقام فلسطينية، عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 172 ألفاً، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 في المئة من البنية التحتية المدنية.

وقالت حماس إن تكثيف إسرائيل هجماتها على المدنيين في أنحاء القطاع، واستهداف أحياء سكنية خلال اليومين الماضيين، يعكسان نية إسرائيلية لاستئناف عمليات عسكرية واسعة.

كما اتهمت الحركة إسرائيل بتجاهل جهود الدول الوسيطة، والتنصل من الضمانات والالتزامات التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حماس" تتهم إسرائيل بمحاولة نشر الفوضى في غزة عبر استهداف أجهزتها الأمنية
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 15:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد محمد عودة قائد الجناح العسكري لحماس في غارة إسرائيلية على مدينة غزة
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 15:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 15:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد تتهمهم بدعم "حماس"
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 15:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24

وسط مدينة غزة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

تل أبيب

الغارات

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:33 | 2026-05-28
Lebanon24
08:30 | 2026-05-28
Lebanon24
08:18 | 2026-05-28
Lebanon24
07:59 | 2026-05-28
Lebanon24
07:58 | 2026-05-28
Lebanon24
07:46 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24