عربي-دولي

هرمز بين التصعيد والاتفاق.. واشنطن وطهران تتبادلان رسائل متضاربة وسط تصعيد عسكري

Lebanon 24
28-05-2026 | 23:18
وسط توتر عسكري متجدد، نفت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" إسقاط أي طائرة أميركية قرب مدينة بوشهر الإيرانية، خلافاً لما أعلنه التلفزيون الرسمي الإيراني.
وقالت "سنتكوم" عبر منصة "إكس": "لم يتم إسقاط أي طائرة أميركية.. جميع الأصول الجوية سليمة".

وكان التلفزيون الإيراني قد ذكر، نقلاً عن مسؤول محلي، أن طائرة أميركية دُمّرت في منطقة جم بمدينة بوشهر.

وفي موازاة التصعيد، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن واشنطن "لم تصل بعد إلى هدفها" في الملف الإيراني، لكنه أشار إلى أن الطرفين باتا قريبين من التوصل إلى اتفاق، مضيفاً أن الولايات المتحدة في موقع يسمح لها بإلحاق انتكاسة كبيرة ببرنامج طهران النووي.

من جهتها، ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن القوات المسلحة الإيرانية نفذت عملية إطلاق صواريخ من جنوب البلاد باتجاه أهداف محددة، من دون اتضاح وجهتها. كما نفت قيادة الدفاع الجوي الإيراني وقوع انفجارات في بندر عباس، فيما تحدثت وسائل إعلام رسمية عن أصوات ناجمة عن اشتباك الدفاعات الجوية مع طائرات.

وقالت وكالة "تسنيم" إن الأصوات الآتية من البحر مرتبطة بتبادل إطلاق نار في إطار تحذير السفن في مضيق هرمز.

سياسياً، أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال مستمراً. ونقلت "تسنيم" عن مصدر قريب من فريق التفاوض أن نص مذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة لم يكتمل ولم يُعتمد بعد، نافياً التقارير الغربية التي تحدثت عن إنجاز الاتفاق.

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن أي اتفاق مع إيران سيتوقف على مدى خدمته للمصالح الأميركية، محذراً من أن أي صيغة لا تمثل "صفقة جيدة" قد تدفع واشنطن إلى استئناف حملتها العسكرية.

وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "أنا أتفاوض، وهم يتفاوضون، وهم مفاوضون بارعون للغاية"، معتبراً أن تراجع القدرات العسكرية الإيرانية يمنح واشنطن نفوذاً أكبر في المفاوضات.

وبحسب مصادر مطلعة لـ"رويترز"، اقتربت الولايات المتحدة وإيران من مسودة اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوماً وإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن مصير الاتفاق لا يزال بانتظار قرار ترامب النهائي.

وتنص المسودة، وفق المصادر، على ضمان حرية الملاحة في المضيق وإزالة الألغام البحرية خلال 30 يوماً، مقابل رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وتخفيف بعض القيود المرتبطة بصادرات النفط.

ورغم التقدم، تؤكد طهران أن الصيغة النهائية لا تزال قيد البحث، فيما تبقى المنطقة أمام احتمالين: اتفاق يفتح باب التهدئة، أو تصعيد جديد إذا تعثرت المفاوضات.
 
مسودة التفاهم النهائية بين واشنطن وطهران: إنهاء العمليات العسكرية وخفض التصعيد على جميع الجبهات الإقليمية
نيويورك تايمز: شركات الشحن تواجه ارتباكا بشأن مضيق هرمز على خلفية رسائل متضاربة من الإيرانيين والأميركيين
حين يتحول لبنان إلى صندوق رسائل بين واشنطن وطهران
رئيس المجلس الأوروبي: العالم يترقب اجتماع واشنطن وطهران ونأمل التوصل لاتفاق ينهي النزاع ويفتح مضيق هرمز
