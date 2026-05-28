هرمز بين التصعيد والاتفاق.. واشنطن وطهران تتبادلان رسائل متضاربة وسط تصعيد عسكري

وقالت "سنتكوم" عبر منصة "إكس": "لم يتم إسقاط أي طائرة أميركية.. جميع الأصول الجوية سليمة".وكان التلفزيون الإيراني قد ذكر، نقلاً عن مسؤول محلي، أن طائرة أميركية دُمّرت في منطقة جم بمدينة بوشهر.وفي موازاة التصعيد، قال الأميركي جي دي فانس إن "لم تصل بعد إلى هدفها" في الملف الإيراني، لكنه أشار إلى أن الطرفين باتا قريبين من التوصل إلى اتفاق، مضيفاً أن في موقع يسمح لها بإلحاق انتكاسة كبيرة ببرنامج طهران .من جهتها، ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن القوات المسلحة الإيرانية نفذت عملية إطلاق صواريخ من جنوب البلاد باتجاه أهداف محددة، من دون اتضاح وجهتها. كما نفت قيادة الدفاع الجوي الإيراني وقوع انفجارات في بندر عباس، فيما تحدثت وسائل إعلام رسمية عن أصوات ناجمة عن اشتباك الدفاعات الجوية مع طائرات.وقالت وكالة "تسنيم" إن الأصوات الآتية من البحر مرتبطة بتبادل إطلاق نار في إطار تحذير السفن في مضيق هرمز.سياسياً، أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال مستمراً. ونقلت "تسنيم" عن مصدر قريب من فريق التفاوض أن نص مذكرة التفاهم المحتملة بين والولايات المتحدة لم يكتمل ولم يُعتمد بعد، نافياً التقارير الغربية التي تحدثت عن إنجاز الاتفاق.في المقابل، قال الرئيس الأميركي إن أي اتفاق مع إيران سيتوقف على مدى خدمته للمصالح الأميركية، محذراً من أن أي صيغة لا تمثل "صفقة جيدة" قد تدفع واشنطن إلى استئناف حملتها العسكرية.وأضاف في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "أنا أتفاوض، وهم يتفاوضون، وهم مفاوضون بارعون للغاية"، معتبراً أن تراجع القدرات العسكرية الإيرانية يمنح واشنطن نفوذاً أكبر في المفاوضات.وبحسب مصادر مطلعة لـ" "، اقتربت الولايات المتحدة وإيران من مسودة اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوماً وإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن مصير الاتفاق لا يزال بانتظار قرار ترامب النهائي.وتنص المسودة، وفق المصادر، على ضمان حرية الملاحة في المضيق وإزالة الألغام البحرية خلال 30 يوماً، مقابل رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وتخفيف بعض القيود المرتبطة بصادرات .ورغم التقدم، تؤكد طهران أن الصيغة النهائية لا تزال قيد البحث، فيما تبقى المنطقة أمام احتمالين: اتفاق يفتح باب التهدئة، أو تصعيد جديد إذا تعثرت المفاوضات.