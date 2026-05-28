تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ذهب وساعات فاخرة.. توقيف ضابط سابق في "CIA"

Lebanon 24
28-05-2026 | 23:25
A-
A+
ذهب وساعات فاخرة.. توقيف ضابط سابق في CIA
ذهب وساعات فاخرة.. توقيف ضابط سابق في CIA photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

ألقت السلطات الأميركية القبض على ديفيد راش، الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية "CIA"، في ولاية فرجينيا، بتهمة اختلاس أموال عامة وسرقة سبائك ذهب وعملات أجنبية تعود للحكومة الأميركية.

وبحسب إفادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، يُشتبه في أن راش استغل منصبه الأمني وتصاريحه السرية للحصول على كميات كبيرة من العملات الأجنبية والذهب، بزعم استخدامها في نفقات مرتبطة بالعمل.

وعثرت السلطات في منزله على أكثر من 300 سبيكة ذهبية تُقدّر قيمتها بنحو 40 مليون دولار، إضافة إلى نحو مليوني دولار نقداً وقرابة 35 ساعة فاخرة.

وأشارت الإفادة إلى أن راش بنى مسيرته الحكومية على ادعاءات غير صحيحة بشأن تاريخه العسكري ومؤهلاته التعليمية، إذ زعم أنه كان طياراً في البحرية ويحمل شهادات جامعية عليا، بينما أظهرت سجلات البحرية والجامعات عكس ذلك.

كما تتهمه الوثائق بالحصول على تعويضات غير مستحقة عبر التلاعب بسجلات الإجازات العسكرية بعد تسريحه عام 2015، فيما لا تزال أجزاء من الأموال المفقودة غير مستردة.

وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية لشبكة "CNN" بأن توقيف راش في 19 أيار جاء بعد تحقيق داخلي أجرته "CIA" كشف انتهاكات محتملة للقانون، قبل إحالة الملف إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل لاستكمال التحقيق. (روسيا اليوم)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
القبض على ضابط سوري سابق متهم بالضلوع في "مجزرة الكيماوي" بالغوطة الشرقية
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:14:30 Lebanon 24 Lebanon 24
لصوص المهرجان يعودون.. سرقة ساعة فاخرة جدا في مهرجان "كان"
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:14:30 Lebanon 24 Lebanon 24
من أخطر المطلوبين... توقيف زعيم "مافيا" في منتجع فاخر في إيطاليا
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:14:30 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق هاتف "آيفون" فاخر يحمل توقيع وإرث ستيف جوبز
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:14:30 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب التحقيقات الفيدرالي

مكتب التحقيقات

مكتب التحقيق

وزارة العدل

روسيا اليوم

الفيدرالي

روسيا

فيدرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:43 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:14 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:28 | 2026-05-29
Lebanon24
00:32 | 2026-05-29
Lebanon24
00:14 | 2026-05-29
Lebanon24
00:07 | 2026-05-29
Lebanon24
23:53 | 2026-05-28
Lebanon24
23:50 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24