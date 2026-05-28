ذهب وساعات فاخرة.. توقيف ضابط سابق في "CIA"

ألقت السلطات الأميركية القبض على ديفيد راش، الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية "CIA"، في ولاية فرجينيا، بتهمة اختلاس أموال عامة وسرقة سبائك ذهب وعملات أجنبية تعود للحكومة الأميركية.

وبحسب إفادة ، يُشتبه في أن راش استغل منصبه الأمني وتصاريحه السرية للحصول على كميات كبيرة من العملات الأجنبية والذهب، بزعم استخدامها في نفقات مرتبطة بالعمل.

وعثرت السلطات في منزله على أكثر من 300 سبيكة ذهبية تُقدّر قيمتها بنحو 40 مليون دولار، إضافة إلى نحو مليوني دولار نقداً وقرابة 35 ساعة فاخرة.

وأشارت الإفادة إلى أن راش بنى مسيرته الحكومية على ادعاءات غير صحيحة بشأن تاريخه العسكري ومؤهلاته التعليمية، إذ زعم أنه كان طياراً في البحرية ويحمل شهادات جامعية عليا، بينما أظهرت سجلات البحرية والجامعات عكس ذلك.

كما تتهمه الوثائق بالحصول على تعويضات غير مستحقة عبر التلاعب بسجلات الإجازات العسكرية بعد تسريحه عام 2015، فيما لا تزال أجزاء من الأموال المفقودة غير مستردة.

وأفاد ووكالة الاستخبارات المركزية لشبكة "CNN" بأن توقيف راش في 19 أيار جاء بعد تحقيق داخلي أجرته "CIA" كشف انتهاكات محتملة للقانون، قبل إحالة الملف إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل لاستكمال التحقيق. (روسيا اليوم)