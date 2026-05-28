عربي-دولي

للمرة الأولى...مسيّرة روسية تصيب مبنى داخل رومانيا

Lebanon 24
28-05-2026 | 23:24
للمرة الأولى...مسيّرة روسية تصيب مبنى داخل رومانيا
أعلنت رومانيا، أن طائرة مسيّرة روسية ارتطمت بمبنى سكني داخل أراضيها قرب الحدود مع أوكرانيا، في أول حادث من نوعه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الرومانية إن المسيّرة دخلت المجال الجوي الروماني خلال هجوم روسي استهدف أهدافا مدنية وبنى تحتية في أوكرانيا، قبل أن ترصد بالرادار فوق الجزء الجنوبي من مدينة غالاتي وتتحطم فوق سطح مبنى سكني، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وأوضحت الوزارة أن مقاتلتين من طراز "إف-16" أقلعتا من قاعدة جوية شرقي البلاد لمراقبة الأهداف الجوية بعد رصد اقتراب المسيرات من المجال الجوي الروماني.

 

وأفاد جهاز الطوارئ الروماني بأن حمولة المسيرة انفجرت بالكامل عند الارتطام، فيما تلقى شخصان يقطنان الشقة المتضررة العلاج في الموقع بعد إصابتهما بخدوش طفيفة وتمكنهما من إخلاء المبنى.

وسجلت رومانيا خلال السنوات الماضية حوادث عدة لاختراق مسيرات مرتبطة بالحرب في أوكرانيا لمجالها الجوي، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تصيب فيها طائرة مسيرة مبنى سكنيا داخل البلاد. 

 

