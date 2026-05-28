المياه غمرت المنازل وكوارث زراعية.. فيضانات سوريا تفتح سد الفرات للمرة الأولى منذ 1988 (فيديو)

دفعت الفيضانات الواسعة في السلطات إلى فتح بوابات سد الفرات للمرة الأولى منذ عام 1988، بعد ارتفاع كبير في منسوب النهر نتيجة الأمطار الغزيرة وزيادة تدفق المياه من .

وحذرت من استمرار ارتفاع منسوب مياه الفرات، مؤكدة أن لسد الفرات تتابع الوضع على مدار الساعة، في ظل كميات المياه الكبيرة الواردة من الجانب .

وأوضحت الوزارة أن الارتفاع الحالي يعود إلى غزارة الموسم المطري وفتح السلطات بوابات المفيض في السدود الواقعة على مجرى النهر، ما تسبب بتدفقات مائية غير مسبوقة.

واتخذت مديريات للموارد المائية في حلب والرقة ودير الزور إجراءات احترازية، بعدما غمرت المياه جسوراً وطرقات وأراضي زراعية ومنازل في عدد من المناطق.

وأفادت وكالة "سانا" بوقوع فيضانات في مناطق حضرية وريفية بدير الزور، حيث غمرت المياه جسراً ترابياً وأخرجت جسوراً أخرى عن الخدمة، كما تسببت بأضرار في أراض زراعية ومنازل. وشهدت فيضانات مماثلة.

وبحسب وزارة الطاقة، وصلت بحيرات السدود السورية إلى أكثر من 98.5% من طاقتها التخزينية، ما لم يعد يسمح باستيعاب كميات إضافية من دون التأثير على معايير السلامة التشغيلية، الأمر الذي استدعى تمرير كميات كبيرة من المياه باتجاه مجرى النهر.

ودعت السلطات السكان إلى توخي الحذر والابتعاد عن ضفاف الفرات ومناطق جريان المياه، مع استمرار مراقبة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان والمنشآت.