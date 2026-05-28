كوبا تخشى هجوماً أميركياً مع تعثر المفاوضات

قالت نائبة الكوبي، جوزفينا ، إنها ترى أن خطر شن عدوان عسكري أميركي على آخذ في الازدياد مع ركود ‌المفاوضات بين البلدين.

واتهمت فيدال بتلفيق ذرائع لتصوير كوبا على أنها تهديد للأمن القومي الأمريكي لتبرير شن عدوان.

وقالت فيدال "لا تزال قناة التواصل بين الحكومتين مفتوحة، لكن لم يتم ⁠إحراز تقدم كبير. لدينا أسباب تدعونا للشك في جدية ومسؤولية حكومة ".

وفي أحدث تصعيد لحملة الضغط التي يشنها على الحكومة ⁠الشيوعية في كوبا، وجهت الولايات المتحدة رسميا أربع تهم بالقتل إلى الرئيس السابق راؤول على خلفية إسقاط ⁠طائرة مدنية في عام 1996.

وحذّر وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز من "حمام دم" يودي بحياة آلاف الكوبيين والأميركيين في حال تنفيذ أي عمل عسكري.