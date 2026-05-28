عربي-دولي

الأمم المتحدة تدرج إسرائيل وروسيا على قائمة العنف الجنسي بالنزاعات

Lebanon 24
28-05-2026 | 23:50
أدرجت الأمم المتحدة قوات الأمن التابعة لكل من إسرائيل وروسيا على قائمتها السوداء الخاصة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وفق تقرير سنوي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس".

وأشار التقرير إلى أن المنظمة الدولية لا تزال توثق "حوادث وخصائص عنف جنسي" مرتبطة بالحرب في أوكرانيا والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعقب صدور التقرير، أعلنت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة قطع اتصالاتها مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش، متهمة إياه بشن "حملة سياسية" ضد إسرائيل.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن بلاده أوقفت التعامل مع غوتيريش احتجاجاً على إدراج أجهزة إسرائيلية في القائمة الأممية.

في المقابل، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المنظمة لا تزال مستعدة للحوار مع إسرائيل.

