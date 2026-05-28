الأمم المتحدة تدرج إسرائيل وروسيا على قائمة العنف الجنسي بالنزاعات

أدرجت التابعة لكل من وروسيا على قائمتها السوداء الخاصة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وفق تقرير سنوي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس".

وأشار التقرير إلى أن المنظمة الدولية لا تزال توثق "حوادث وخصائص عنف جنسي" مرتبطة بالحرب في والأراضي المحتلة.

وعقب صدور التقرير، أعلنت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة قطع اتصالاتها مع ، متهمة إياه بشن "حملة سياسية" ضد إسرائيل.

وقال لدى الأمم المتحدة داني إن بلاده أوقفت التعامل مع احتجاجاً على إدراج أجهزة إسرائيلية في القائمة الأممية.

في المقابل، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المنظمة لا تزال مستعدة للحوار مع إسرائيل.