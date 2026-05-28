بالفيديو: انفجار يهز مبنى سكنياً في دالاس.. قتلى وجرحى

قال مسؤول في مدينة الأميركية إن انفجاراً تبعه حريق كبير في مبنى سكني، اليوم الخميس، أسفر عن مقتل طفل وشخصين آخرين على الأقل، إضافة إلى إصابة 5 أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات.

ووقع الانفجار بينما كان رجال الإطفاء يستجيبون لبلاغ عن تسرب غاز، قبل أن تهز قوته المنازل المجاورة.

وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء والإنقاذ في دالاس، ، إن الحادث وقع في مجمع سكني من طابقين في حي أوك كليف جنوب وسط المدينة، فيما شوهد عمود كثيف من الدخان الأسود من مسافات بعيدة.

Gas explosion hit an apartment building in Oak Cliff, Dallas. One injured. 4th alarm requested. Officials expect the casualty number to rise. pic.twitter.com/hzbLIaYqRr — Open Source Intel (@Osint613) May 28, 2026

ولم يتضح بعد عدد السكان الذين كانوا داخل المجمع لحظة الانفجار، فيما لم تستبعد السلطات العثور على مزيد من الضحايا مع استمرار البحث في أنقاض المبنى.

وأوضح إيفانز أن فرق الإطفاء فتشت يدوياً أقل من نصف الموقع، وأن بعض المناطق ستحتاج إلى عمليات حفر، واصفاً الحريق بأنه كان "هائلاً". (سكاي نيوز عربية)