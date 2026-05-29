تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مستخدما عبارة غريبة.. البيت الابيض يطلق موقعا عن الهجرة غير النظامية!

Lebanon 24
29-05-2026 | 00:14
A-
A+
مستخدما عبارة غريبة.. البيت الابيض يطلق موقعا عن الهجرة غير النظامية!
مستخدما عبارة غريبة.. البيت الابيض يطلق موقعا عن الهجرة غير النظامية! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلق البيت الأبيض موقعاً إلكترونياً جديداً عن "القادمين غير النظاميين"، مستخدماً وصف "الكائنات الفضائية"، ليتبين أنه قاعدة بيانات للمهاجرين غير الشرعيين تتضمن خريطة لعمليات اعتقالهم.
Advertisement

واتهم البيت الأبيض الإدارات الأميركية السابقة بالتستر طوال 60 عاماً على حجم ما وصفه بـ"الغزو".

وجاء في الصفحة الرئيسية للموقع أن الحكومة الأميركية أخفت، على مدى عقود، وجود "غرباء قادمين" يعيشون بين الأميركيين في الأحياء والمدارس والمتاجر، ويمارسون حياة تبدو طبيعية، مضيفاً: "هذا المكان ليس لهم بتاتاً".

وزعم الموقع أن ملايين المهاجرين دخلوا سراً إلى المجتمع الأميركي، فيما تعمّد رؤساء ومسؤولون سابقون إخفاء الأمر عن المواطنين بدلاً من حمايتهم.

وقال الموقع إن الرئيس دونالد ترامب هو أول من تحدث علناً عن "الخطر الحقيقي" الذي يشكله الأجانب على العائلات الأميركية والمجتمع ومستقبل البلاد.

وتتضمن المنصة خريطة تفاعلية لعمليات الاعتقال التي تنفذها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في الوقت الفعلي، إلى جانب قسم ينتقد الإدارة السابقة بسبب "60 عاماً من السرية"، ومركز إحصائي يضم بيانات عن عمليات الترحيل والأثر الاقتصادي للهجرة غير الشرعية
مواضيع ذات صلة
تحرّك أوروبي واسع في ليبيا لاحتواء أزمة الهجرة غير النظامية
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "تسنيم": عبارة "تمديد وقف إطلاق النار" غير واردة في مذكرة التفاهم
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: أنباء أولية في واشنطن عن سماع دوي إطلاق رصاص في محيط البيت الأبيض
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مُرعب وغريب... إليكم ما قالته المتحدثة باسم البيت الأبيض قبل دقائق من إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

الإدارات الأميركية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الأميركيين

الجمارك

الرئيسي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:43 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:14 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:28 | 2026-05-29
Lebanon24
00:32 | 2026-05-29
Lebanon24
00:07 | 2026-05-29
Lebanon24
23:53 | 2026-05-28
Lebanon24
23:50 | 2026-05-28
Lebanon24
23:45 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24