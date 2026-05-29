عسكريا.. أقمار اصطناعية تكشف ماذا يحصل داخل إيران

أظهر تحليل لصور الأقمار الاصطناعية نشرته شبكة "CNN" أن تعمل بسرعة الوصول إلى كميات كبيرة من الصواريخ الباليستية المخزنة داخل منشآت عسكرية محصنة وقواعد سرية تحت الأرض.

وبحسب التقرير، بدأت رفع الأنقاض والركام من منشآتها الصاروخية التي تضررت جراء القصف الأميركي والإسرائيلي السابق، بهدف إعادة فتح مداخلها.

وأشارت تقييمات استخباراتية أميركية إلى أن إيران احتفظت بنحو 90% من صواريخها ومنصات إطلاقها الموجودة تحت الأرض، إضافة إلى ما لا يقل عن 70% من ترسانتها الصاروخية القابلة للعمل عبر منصات إطلاق متنقلة.

كما استعادت القوات القدرة التشغيلية الكاملة في 30 موقعاً صاروخياً من أصل 33 موقعاً مطلاً على الممر المائي الاستراتيجي.

وتزامنت هذه المعطيات مع إعلان وسائل إعلام إيرانية أن القوات المسلحة نفذت عمليات إطلاق صواريخ تجريبية من المناطق الجنوبية باتجاه أهداف محددة.