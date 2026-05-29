تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
23
o
النبطية
15
o
زحلة
20
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
كلينتون تهاجم كلفة المعيشة.. "البنزين والبيض" في نهاية ولاية ترامب
Lebanon 24
29-05-2026
|
03:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعربت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة
هيلاري كلينتون
عن قلقها من ارتفاع تكاليف المعيشة، محذرة من أن
الأميركيين
قد يجدون صعوبة في تحمّل أسعار الاحتياجات الأساسية، مثل البنزين والبيض، مع نهاية ولاية
الرئيس دونالد ترامب
في 20 كانون الثاني 2029.
Advertisement
وكتبت كلينتون عبر منصة "إكس": "بحلول نهاية ولاية
ترامب
، سيكون المبلغ كافياً لشراء غالون واحد من البنزين وعلبة من البيض".
وجاءت تصريحاتها بعدما أكد
وزير الخزانة
سكوت بيسنت رسمياً طباعة ورقة نقدية جديدة من فئة 250 دولاراً تحمل صورة ترامب، وسط تقارير تفيد بأن الرئيس طلب اعتماد ألوان
العلم
الأميركي وشعار الذكرى الـ250.
في المقابل، يواصل التضخم تسجيل ارتفاعات حادة. وأظهر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة أن مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي
الفيدرالي
قفز في نيسان بأسرع وتيرة له منذ ثلاث سنوات، مع استمرار تداعيات الصراع الأميركي
الإيراني
وإغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.8% في نيسان مقارنة بالعام الماضي، بعد زيادة سنوية بلغت 3.5% في آذار.
مواضيع ذات صلة
عراقجي: "البنتاغون" يكذب بشأن كلفة "حرب إيران"
Lebanon 24
عراقجي: "البنتاغون" يكذب بشأن كلفة "حرب إيران"
29/05/2026 12:57:55
29/05/2026 12:57:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: هناك الكثير من الغضب اليوم في إيران لأن مستوى المعيشة سيء
Lebanon 24
ترامب: هناك الكثير من الغضب اليوم في إيران لأن مستوى المعيشة سيء
29/05/2026 12:57:55
29/05/2026 12:57:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام خيالية بشأن كلفة "القبة الذهبية" الأميركية
Lebanon 24
أرقام خيالية بشأن كلفة "القبة الذهبية" الأميركية
29/05/2026 12:57:55
29/05/2026 12:57:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة قبل نهاية العام الجاري
Lebanon 24
ترامب: الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة قبل نهاية العام الجاري
29/05/2026 12:57:55
29/05/2026 12:57:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس دونالد ترامب
هيلاري كلينتون
دونالد ترامب
وزير الخزانة
الأميركيين
الفيدرالي
الإيراني
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
فرنسا تطلب تحقيقاً في معاملة مواطنيها ضمن أسطول غزة
Lebanon 24
فرنسا تطلب تحقيقاً في معاملة مواطنيها ضمن أسطول غزة
04:57 | 2026-05-29
29/05/2026 04:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
السلاح والانسحاب والإعمار.. مثلث يعطل خطة غزة
Lebanon 24
السلاح والانسحاب والإعمار.. مثلث يعطل خطة غزة
04:50 | 2026-05-29
29/05/2026 04:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تصنّف عصابتين برازيليتين إرهابيتين.. ولولا يلوّح برفض التدخل
Lebanon 24
واشنطن تصنّف عصابتين برازيليتين إرهابيتين.. ولولا يلوّح برفض التدخل
04:48 | 2026-05-29
29/05/2026 04:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجاج يغادرون مكة بعد إتمام المناسك وسط حر شديد
Lebanon 24
الحجاج يغادرون مكة بعد إتمام المناسك وسط حر شديد
04:17 | 2026-05-29
29/05/2026 04:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الناتو يدين "تهور روسيا" ويعزز تواصله مع السلطات الرومانية
Lebanon 24
الناتو يدين "تهور روسيا" ويعزز تواصله مع السلطات الرومانية
04:10 | 2026-05-29
29/05/2026 04:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لأول مرة منذ وقف إطلاق النار... الجيش الإسرائيلي ينفّذ عملية اغتيال في الضاحية وهذه هوية المستهدف (صور وفيديو)
Lebanon 24
لأول مرة منذ وقف إطلاق النار... الجيش الإسرائيلي ينفّذ عملية اغتيال في الضاحية وهذه هوية المستهدف (صور وفيديو)
07:01 | 2026-05-28
28/05/2026 07:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني يُحذّر: استعمار إسرائيل لجنوب لبنان بدأ
Lebanon 24
تقرير بريطاني يُحذّر: استعمار إسرائيل لجنوب لبنان بدأ
10:14 | 2026-05-28
28/05/2026 10:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
للقضاء على "حزب الله"... هذا ما طرحته صحيفة بريطانية من حل للبنان
Lebanon 24
للقضاء على "حزب الله"... هذا ما طرحته صحيفة بريطانية من حل للبنان
13:30 | 2026-05-28
28/05/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر كبيرة... أزمة تضرب قطاعاً بارزاً في إسرائيل بسبب الحرب
Lebanon 24
خسائر كبيرة... أزمة تضرب قطاعاً بارزاً في إسرائيل بسبب الحرب
14:00 | 2026-05-28
28/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلفة الحصار تكبر.. وإيران أمام حسابات صعبة
Lebanon 24
كلفة الحصار تكبر.. وإيران أمام حسابات صعبة
09:00 | 2026-05-28
28/05/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:57 | 2026-05-29
فرنسا تطلب تحقيقاً في معاملة مواطنيها ضمن أسطول غزة
04:50 | 2026-05-29
السلاح والانسحاب والإعمار.. مثلث يعطل خطة غزة
04:48 | 2026-05-29
واشنطن تصنّف عصابتين برازيليتين إرهابيتين.. ولولا يلوّح برفض التدخل
04:17 | 2026-05-29
الحجاج يغادرون مكة بعد إتمام المناسك وسط حر شديد
04:10 | 2026-05-29
الناتو يدين "تهور روسيا" ويعزز تواصله مع السلطات الرومانية
04:01 | 2026-05-29
المفوضية الأوروبية: اختراق مسيّرة روسية الأجواء الرومانية تجاوز لـ"خط جديد"
فيديو
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
29/05/2026 12:57:55
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
29/05/2026 12:57:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
29/05/2026 12:57:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24