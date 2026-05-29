كلينتون تهاجم كلفة المعيشة.. "البنزين والبيض" في نهاية ولاية ترامب

وكتبت كلينتون عبر منصة "إكس": "بحلول نهاية ولاية ، سيكون المبلغ كافياً لشراء غالون واحد من البنزين وعلبة من البيض".وجاءت تصريحاتها بعدما أكد سكوت بيسنت رسمياً طباعة ورقة نقدية جديدة من فئة 250 دولاراً تحمل صورة ترامب، وسط تقارير تفيد بأن الرئيس طلب اعتماد ألوان الأميركي وشعار الذكرى الـ250.في المقابل، يواصل التضخم تسجيل ارتفاعات حادة. وأظهر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة أن مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي قفز في نيسان بأسرع وتيرة له منذ ثلاث سنوات، مع استمرار تداعيات الصراع الأميركي وإغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة.وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.8% في نيسان مقارنة بالعام الماضي، بعد زيادة سنوية بلغت 3.5% في آذار.