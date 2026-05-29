|
عربي-دولي

الناتو يدين "تهور روسيا" ويعزز تواصله مع السلطات الرومانية

Lebanon 24
29-05-2026 | 04:10
الناتو يدين تهور روسيا ويعزز تواصله مع السلطات الرومانية
دان حلف شمال الأطلسي "ناتو"، الجمعة، "تهور" روسيا بعد سقوط مسيّرة روسية على مبنى سكني في رومانيا، ما أسفر عن إصابة شخصين بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وكتبت المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت عبر منصة "إكس" "ندين تهور روسيا"، مضيفة أن الأمين العام للناتو مارك روته على اتصال بالسلطات الرومانية.

وقال حلف شمال الأطلسي إنه سيعزز دفاعاته ضد كل التهديدات، بما يشمل تلك التي تشكلها الطائرات المسيرة، بعد أن سقطت طائرة مسيرة على سطح مبنى سكني من عشرة طوابق في مدينة غالاتي بجنوب شرق رومانيا خلال هجوم شنته روسيا ليلاً على أوكرانيا المجاورة.

وقالت متحدثة الحلف عبر منصة "إكس": "سنواصل تعزيز دفاعاتنا ضد كل التهديدات، ومن بينها الطائرات المسيرة".

وتمثل واقعة الجمعة المرة الأولى التي تسقط فيها طائرة مسيرة بمنطقة مكتظة بالسكان في رومانيا وتتسبب في وقوع إصابات>

المفوضية الأوروبية: اختراق مسيّرة روسية الأجواء الرومانية تجاوز لـ"خط جديد"
الناتو: اختراق مسيّرة روسية لأجواء رومانيا "متهور ومدان"
أمين عام الناتو: سنواصل تعزيز الجاهزية للردع والدفاع ضد أي تهديد بما في ذلك المسيّرات
نائب وزير الخارجية الروسي: مخاطر وقوع مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف "الناتو" تتزايد
