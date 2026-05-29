الناتو يدين "تهور روسيا" ويعزز تواصله مع السلطات الرومانية

دان "ناتو"، الجمعة، "تهور" بعد سقوط مسيّرة روسية على مبنى سكني في رومانيا، ما أسفر عن إصابة شخصين بالقرب من الحدود مع .

وكتبت المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت عبر منصة "إكس" "ندين تهور روسيا"، مضيفة أن للناتو على اتصال بالسلطات الرومانية.

وقال حلف إنه سيعزز دفاعاته ضد كل التهديدات، بما يشمل تلك التي تشكلها الطائرات المسيرة، بعد أن سقطت طائرة مسيرة على سطح مبنى سكني من عشرة طوابق في مدينة غالاتي بجنوب شرق رومانيا خلال هجوم شنته روسيا ليلاً على أوكرانيا المجاورة.

وقالت متحدثة الحلف عبر منصة "إكس": "سنواصل تعزيز دفاعاتنا ضد كل التهديدات، ومن بينها الطائرات المسيرة".

وتمثل واقعة الجمعة المرة الأولى التي تسقط فيها طائرة مسيرة بمنطقة مكتظة بالسكان في رومانيا وتتسبب في وقوع إصابات>