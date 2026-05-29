الحجاج يغادرون مكة بعد إتمام المناسك وسط حر شديد
Lebanon 24
29-05-2026
|
04:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ آلاف الحجاج، اليوم الجمعة، مغادرة
مكة المكرمة
بعد إتمام مناسك الحج، في أجواء شديدة الحرارة وتوتر إقليمي متصاعد، وفق ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".
وشارك في موسم الحج هذا العام أكثر من 1.7 مليون حاج من 165 دولة، رغم أجواء الحرب التي تخيم على
الشرق الأوسط
.
وأكمل عشرات الآلاف من الحجاج اليوم الثالث من رمي الجمرات في منى، قبل التوجه بالحافلات إلى
المسجد الحرام
لأداء "
طواف
الوداع".
وقال المصري أحمد ممدوح، البالغ 37 عاماً، والذي أدى الحج للمرة الأولى: "لا أصدق بأنني أتممت الحج"، مضيفاً وهو يبكي: "أنا سعيد جداً لأنني أكملت المناسك على خير. الحج فعلاً مشقة خصوصاً في هذه الأجواء الحارة".
أما
الجزائري
الزاوي، البالغ 74 عاماً، فقال وهو يطوّق زوجته بذراعه: "كان حلمنا أن نؤدي الحج سوياً. الآن تحقق الحلم بعد 50 عاماً من الزواج".
وامتلأت شوارع مكة بالحافلات التي تقل الحجاج المغادرين، فيما سار آخرون تحت مظلات ملونة للوقاية من الشمس، مع تجاوز درجات الحرارة الأربعين مئوية خلال أيام الحج.
ولم تُسجل أي حوادث تذكر هذا العام، كما لوحظ تراجع واضح في أعداد الحجاج الذين يفترشون الطرق، في مؤشر إلى نجاح السلطات
السعودية
في الحد من ظاهرة الحجاج غير النظاميين.
وكانت هذه الظاهرة، إلى جانب الحرارة المرتفعة التي قاربت 50 درجة مئوية، قد تسببت قبل عامين بوفاة 1300 حاج، غالبيتهم من غير النظاميين.
