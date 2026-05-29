Najib Mikati
فرنسا تطلب تحقيقاً في معاملة مواطنيها ضمن أسطول غزة

Lebanon 24
29-05-2026 | 04:57
فرنسا تطلب تحقيقاً في معاملة مواطنيها ضمن أسطول غزة
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الجمعة، إن باريس طلبت من المدعي العام التحقيق في معاملة فرنسيين شاركوا أخيراً في أسطول مساعدات كان متجهاً إلى غزة.
وأوضح بارو لإذاعة "فرانس إنتر" أن القرار جاء بناءً على تقرير طلبه من القنصل العام الفرنسي في تركيا، أفاد بتعرض مواطنين فرنسيين لاعتداءات وإهانات متكررة وظروف قاسية أثناء احتجازهم.

وأضاف أن هذه الوقائع قد تشكل جرائم جنائية، لذلك قرر إحالة الملف إلى المدعي العام.

وكان ناشطان كوريان جنوبيان وآخر كوري أميركي، أُفرج عنهم هذا الشهر بعدما كانوا على متن سفينتي مساعدات متجهتين إلى غزة، قد قالوا إنهم تعرضوا لسوء معاملة على أيدي جنود إسرائيليين.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعترضت السفينتين واحتجزت من كان على متنهما، فيما نفت السفارة الإسرائيلية لدى كوريا الجنوبية احتجاز الناشطين أو إساءة معاملتهم.

وقالت إحدى الناشطات إن المحتجزين تعرضوا للضرب والإهانات، مشيرة إلى وجود مصابين لم يتلقوا العلاج الطبي اللازم خلال فترة الاحتجاز. (روسيا اليوم)
إيطاليا وفرنسا تستدعيان السفيرين الإسرائيليين لديهما للاحتجاج على معاملة ركاب أسطول غزة
أ ف ب: إيطاليا تطالب بعقوبات أوروبية على بن غفير بسبب المعاملة المسيئة لناشطي أسطول غزة
رئيسة وزراء إيطاليا ووزير خارجيتها: نتوقع اعتذارا من إسرائيل بشأن معاملة نشطاء "أسطول الصمود"
"أ ف ب": رئيس الوزراء الفرنسي يعتزم اللجوء إلى القضاء ضد معاملة إسرائيل "المروعة" لناشطين في أسطول غزة
