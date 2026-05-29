فرنسا تطلب تحقيقاً في معاملة مواطنيها ضمن أسطول غزة

Advertisement

وأوضح بارو لإذاعة "فرانس إنتر" أن القرار جاء بناءً على تقرير طلبه من القنصل العام الفرنسي في ، أفاد بتعرض مواطنين فرنسيين لاعتداءات وإهانات متكررة وظروف قاسية أثناء احتجازهم.وأضاف أن هذه الوقائع قد تشكل جرائم جنائية، لذلك قرر إحالة الملف إلى المدعي العام.وكان ناشطان جنوبيان وآخر أميركي، أُفرج عنهم هذا الشهر بعدما كانوا على متن سفينتي مساعدات متجهتين إلى غزة، قد قالوا إنهم تعرضوا لسوء معاملة على أيدي جنود إسرائيليين.وكانت القوات قد اعترضت السفينتين واحتجزت من كان على متنهما، فيما نفت السفارة الإسرائيلية لدى الجنوبية احتجاز الناشطين أو إساءة معاملتهم.وقالت إحدى الناشطات إن المحتجزين تعرضوا للضرب والإهانات، مشيرة إلى وجود مصابين لم يتلقوا العلاج الطبي اللازم خلال فترة الاحتجاز. (روسيا اليوم)