عربي-دولي
الشرع في دير الزور بعد فيضان نهر الفرات
Lebanon 24
29-05-2026
|
06:26
زار الرئيس السوري أحمد
الشرع
، اليوم الجمعة، محافظة
دير الزور
برفقة وفد وزاري، للاطلاع على واقع المحافظة والاحتياجات الإنسانية بعد ارتفاع منسوب مياه نهر
الفرات
والفيضانات الناجمة عنه، وفق
وكالة الأنباء
السورية
(سانا).
وأعلن وزير الطوارئ وإدارة
الكوارث
رائد الصالح، تضرر 2400 عائلة جراء فيضان نهر الفرات في دير
الزور
، مؤكداً أن منسوب نهر الفرات الآن ضمن مساره الطبيعي ولا توجد فيضانات جديدة، مع استمرار التنسيق الحكومي لاتخاذ إجراءات إسعافية ودائمة للتخفيف من الأضرار.
وأمس الخميس، حذرت
وزارة الطاقة
من أن منسوب مياه النهر سيرتفع من 70 – 100 سم خلال ساعات، ليبلغ ذروته.
وتركزت الأضرار في محافظتي دير الزور والرقة، بعد أن كانت آثار الفيضان قد ظهرت في جرابلس، ولم تقتصر الأضرار على المزروعات، بل طالت البيوت السكنية المبنية قرب حرم النهر، كما أظهرت الفيديوهات مشاهد للأسماك وهي تسبح بين البيوت وفي الشوارع.
وسجلت كاميرات المتابعين، لحظات مؤلمة للفلاحين وهم يشاهدون محاصيلهم الزراعية، مجروفة بالمياه، بعد أن كانوا قد جمعوها ضمن بيادر، استعدادًا لفرز حبوب الحنطة عن سنابل القشّ.
وبدأت حملات التحذير منذ أيام، من وزارة الطوارئ والكوارث، وفرق الدفاع المدني، ووصلت حملات التحذير إلى
العراق
، حيث نُفذت عمليات الإخلاء من حرم النهر والأراضي المحيطة.
