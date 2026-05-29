الشرع في دير الزور بعد فيضان نهر الفرات

زار الرئيس السوري أحمد ، اليوم الجمعة، محافظة برفقة وفد وزاري، للاطلاع على واقع المحافظة والاحتياجات الإنسانية بعد ارتفاع منسوب مياه نهر والفيضانات الناجمة عنه، وفق (سانا).

وأعلن وزير الطوارئ وإدارة رائد الصالح، تضرر 2400 عائلة جراء فيضان نهر الفرات في دير ، مؤكداً أن منسوب نهر الفرات الآن ضمن مساره الطبيعي ولا توجد فيضانات جديدة، مع استمرار التنسيق الحكومي لاتخاذ إجراءات إسعافية ودائمة للتخفيف من الأضرار.





وأمس الخميس، حذرت من أن منسوب مياه النهر سيرتفع من 70 – ‏100 سم خلال ساعات، ليبلغ ذروته.





وتركزت الأضرار في محافظتي دير الزور والرقة، بعد أن كانت آثار الفيضان قد ظهرت في جرابلس، ولم تقتصر الأضرار على المزروعات، بل طالت البيوت السكنية المبنية قرب حرم النهر، كما أظهرت الفيديوهات مشاهد للأسماك وهي تسبح بين البيوت وفي الشوارع.





وسجلت كاميرات المتابعين، لحظات مؤلمة للفلاحين وهم يشاهدون محاصيلهم الزراعية، مجروفة بالمياه، بعد أن كانوا قد جمعوها ضمن بيادر، استعدادًا لفرز حبوب الحنطة عن سنابل القشّ.