اقترح سحب "أرفع وسام منه".. هكذا تحدّث رئيس بولندا عن زيلينسكي
29-05-2026
|
06:35
اقترح الرئيس البولندي كارول نافروتسكي، اليوم الجمعة، تجريد الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
من أرفع وسام تمنحه
بولندا
.
وجاء اقتراح نافروتسكي بعدما أطلق
زيلينسكي
اسم منظمة "UPA" القومية
الأوكرانية
على وحدة عسكرية، وهي منظمة متهمة بارتكاب مجازر بحق البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية.
وبينما أعرب نافروتسكي عن "غضبه الشديد"، قال للصحافيين إنه اقترح "سحب وسام النسر الأبيض من الرئيس زيلينسكي"، بحسب "فرانس برس".
وفي وقت سابق، أعلن الجيش البولندي أن سلاح الجو البولندي يعمل في المجال الجوي للبلاد عقب هجمات روسية على
أوكرانيا
.
وذكر أنَّ هذه الإجراءات ذات طابع وقائي وتهدف إلى تأمين وحماية المجال الجوي البولندي، ولا سيما في المناطق المجاورة للمناطق المهددة.
وقال الرئيس
الأوكراني
فولوديمير
زيلينسكي، نقلًا عن معلومات مخابراتية من أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا إن
روسيا
تستعد لشن هجوم على بلاده باستخدام الصاروخ أوريشنيك، وفقًا لوكالة "
رويترز
".
البابا لاوون الرابع عشر يمنح سفير إيران لدى الفاتيكان أرفع وسام
وكالة تسنيم عن مصدر إيراني: الولايات المتحدة تقترح رفعا مؤقتا للعقوبات النفطية عن إيران
رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل يزور في هذه الأثناء رئيس الجمهوريّة جوزاف عون في قصر بعبدا
تصاعد وتيرة المواجهات جنوبا واسرائيل تغتال ارفع قيادي في "حزب الله"
إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى إشعار آخر
إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى إشعار آخر
5 حقائق أساسية.. ماذا تتضمن الصفقة الأميركية الإيرانية؟
5 حقائق أساسية.. ماذا تتضمن الصفقة الأميركية الإيرانية؟
مقتل شخصين متهمين بقيادة اضطرابات في إيران
مقتل شخصين متهمين بقيادة اضطرابات في إيران
كينيا.. توقيف طالبات للاشتباه بتورطهن بـ"حريق مدرسة"
كينيا.. توقيف طالبات للاشتباه بتورطهن بـ"حريق مدرسة"
خسائر تطالُ "صناديق بتكوين" الأميركية.. ماذا تكشف الأرقام؟
خسائر تطالُ "صناديق بتكوين" الأميركية.. ماذا تكشف الأرقام؟
تقرير بريطاني يُحذّر: استعمال إسرائيل لجنوب لبنان بدأ
تقرير بريطاني يُحذّر: استعمار إسرائيل لجنوب لبنان بدأ
للقضاء على "حزب الله"... هذا ما طرحته صحيفة بريطانية من حل للبنان
للقضاء على "حزب الله"... هذا ما طرحته صحيفة بريطانية من حل للبنان
خسائر كبيرة... أزمة تضرب قطاعاً بارزاً في إسرائيل بسبب الحرب
خسائر كبيرة... أزمة تضرب قطاعاً بارزاً في إسرائيل بسبب الحرب
إذا شمل الإتّفاق بين أميركا وإيران لبنان... ما الذي تخشاه إسرائيل؟
إذا شمل الإتّفاق بين أميركا وإيران لبنان... ما الذي تخشاه إسرائيل؟
في لبنان.. هل يفرض نتنياهو وقائع الميدان على طاولة واشنطن؟
في لبنان.. هل يفرض نتنياهو وقائع الميدان على طاولة واشنطن؟
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
