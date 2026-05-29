عربي-دولي

اقترح سحب "أرفع وسام منه".. هكذا تحدّث رئيس بولندا عن زيلينسكي

Lebanon 24
29-05-2026 | 06:35
اقترح سحب أرفع وسام منه.. هكذا تحدّث رئيس بولندا عن زيلينسكي
اقترح الرئيس البولندي كارول نافروتسكي، اليوم الجمعة، تجريد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أرفع وسام تمنحه بولندا.
وجاء اقتراح نافروتسكي بعدما أطلق زيلينسكي اسم منظمة "UPA" القومية الأوكرانية على وحدة عسكرية، وهي منظمة متهمة بارتكاب مجازر بحق البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية.

وبينما أعرب نافروتسكي عن "غضبه الشديد"، قال للصحافيين إنه اقترح "سحب وسام النسر الأبيض من الرئيس زيلينسكي"، بحسب "فرانس برس".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش البولندي أن سلاح الجو البولندي يعمل في المجال الجوي للبلاد عقب هجمات روسية على أوكرانيا.

وذكر أنَّ هذه الإجراءات ذات طابع وقائي وتهدف إلى تأمين وحماية المجال الجوي البولندي، ولا سيما في المناطق المجاورة للمناطق المهددة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نقلًا عن معلومات مخابراتية من أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا إن روسيا تستعد لشن هجوم على بلاده باستخدام الصاروخ أوريشنيك، وفقًا لوكالة "رويترز".

 

