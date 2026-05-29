تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
23
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
مُخطط إسرائيليّ جديد.. ما الذي تريد إسرائيل فعله بالضفة؟
Lebanon 24
29-05-2026
|
06:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت القناة الـ"7"
الإسرائيلية
إن
تل أبيب
تخطط لبناء 14 مستوطنة جديدة للمتدينين والعلمانيين
اليهود
في
الضفة الغربية
، واصفة المشروع بـ"خطوة جريئة" نحو عودة شاملة إلى توسيع نطاق استيطان شمال الضفة.
Advertisement
وذكرت القناة الإسرائيلية أن المشروع يأتي بعد عامين من خطة فك الارتباط عن الضفة الغربية، ويهدف إلى إعادة تأهيل 4 مستوطنات: حومش، وشانور، وغانيم، وكاديم، بالإضافة إلى تدشين 14 مستوطنة جديدة.
ونقلت عن رئيس ما يُعرف بـ"مجلس السامرة"، يوسي داغان، ما وصفه بخطة "إعادة التواصل الاستيطاني"، التي وافقت الحكومة بموجبها على بناء بعض
المستوطنات
، بينما لا يزال البعض الآخر قيد الموافقة.
وأوضح داغان أن مجلسه عمل خلال الأشهر الماضية على وضع نوى المستوطنات الجديدة من خلال خطة عمل منظمة، بحيث يصبح من الممكن، بعد موافقة الحكومة، الانتقال إلى المستوطنات الجديدة خلال فصل الصيف، واستيطان بعضها الآخر لاحقاً.
ووفقاً للقناة الإسرائيلية، فقد بدأ التخطيط لتوزيع المستوطنات كجزء من مشروع "مليون في السامرة"، الذي قاده داغان على مدار السنوات الماضية، وهدف من خلاله إلى توطين مليون
يهودي
بشمال الضفة الغربية.
ويركز المشروع على إمكانية إلغاء قانون "فك الارتباط" وإعادة استيطان شمال الضفة الغربية، وهو ما يحدث بالفعل ويتخذ شكلًا ملموسًا هذه الأيام، وفق مصادر استيطانية.
وأفادت القناة بأنه جرى الانتقال من مناقشات المراحل النظرية إلى الاستعدادات العملية للاستحواذ على الأراضي، والتخطيط للمؤسسات التعليمية، واستيعاب مئات العائلات
اليهودية
.
وتقدم الخطة الإستراتيجية للمجلس الاستيطاني مجموعة متنوعة من المستوطنات، بما في ذلك المستوطنات
الدينية
والعلمانية.
وتوازياً مع المباني السكنية، تحوي الخطة الاستيطانية مؤسسات تعليمية، ودراسات توراتية في بعض المستوطنات، وفق تقرير القناة الإسرائيليّة.
مواضيع ذات صلة
يسرائيل هيوم: إسرائيل تريد من لبنان إلغاء القانون الذي يحظر الاعتراف بها أو عقد لقاءات معها
Lebanon 24
يسرائيل هيوم: إسرائيل تريد من لبنان إلغاء القانون الذي يحظر الاعتراف بها أو عقد لقاءات معها
29/05/2026 16:11:12
29/05/2026 16:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: إسرائيل تريد من الجيش أن يقاتل شعبه لكن المؤسسة العسكرية لن تفعل ذلك
Lebanon 24
قاسم: إسرائيل تريد من الجيش أن يقاتل شعبه لكن المؤسسة العسكرية لن تفعل ذلك
29/05/2026 16:11:12
29/05/2026 16:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: قيادة النظام الجديد في إيران تدرك ما يجب فعله وأنه يجب أن ينجز بسرعة
Lebanon 24
ترامب: قيادة النظام الجديد في إيران تدرك ما يجب فعله وأنه يجب أن ينجز بسرعة
29/05/2026 16:11:12
29/05/2026 16:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الكويتية تدين بشدة المخطط الإرهابي الذي كانت تخطط له عناصر لديها ارتباطات بحزب الله
Lebanon 24
الخارجية الكويتية تدين بشدة المخطط الإرهابي الذي كانت تخطط له عناصر لديها ارتباطات بحزب الله
29/05/2026 16:11:12
29/05/2026 16:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلية
الإسرائيلي
المستوطنات
اليهودية
الدينية
تل أبيب
تابع
قد يعجبك أيضاً
إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى إشعار آخر
Lebanon 24
إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى إشعار آخر
08:17 | 2026-05-29
29/05/2026 08:17:02
Lebanon 24
Lebanon 24
5 حقائق أساسية.. ماذا تتضمن الصفقة الأميركية الإيرانية؟
Lebanon 24
5 حقائق أساسية.. ماذا تتضمن الصفقة الأميركية الإيرانية؟
08:00 | 2026-05-29
29/05/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل شخصين متهمين بقيادة اضطرابات في إيران
Lebanon 24
مقتل شخصين متهمين بقيادة اضطرابات في إيران
07:56 | 2026-05-29
29/05/2026 07:56:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كينيا.. توقيف طالبات للاشتباه بتورطهن بـ"حريق مدرسة"
Lebanon 24
كينيا.. توقيف طالبات للاشتباه بتورطهن بـ"حريق مدرسة"
07:46 | 2026-05-29
29/05/2026 07:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر تطالُ "صناديق بتكوين" الأميركية.. ماذا تكشف الأرقام؟
Lebanon 24
خسائر تطالُ "صناديق بتكوين" الأميركية.. ماذا تكشف الأرقام؟
07:40 | 2026-05-29
29/05/2026 07:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقرير بريطاني يُحذّر: استعمار إسرائيل لجنوب لبنان بدأ
Lebanon 24
تقرير بريطاني يُحذّر: استعمار إسرائيل لجنوب لبنان بدأ
10:14 | 2026-05-28
28/05/2026 10:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
للقضاء على "حزب الله"... هذا ما طرحته صحيفة بريطانية من حل للبنان
Lebanon 24
للقضاء على "حزب الله"... هذا ما طرحته صحيفة بريطانية من حل للبنان
13:30 | 2026-05-28
28/05/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر كبيرة... أزمة تضرب قطاعاً بارزاً في إسرائيل بسبب الحرب
Lebanon 24
خسائر كبيرة... أزمة تضرب قطاعاً بارزاً في إسرائيل بسبب الحرب
14:00 | 2026-05-28
28/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا شمل الإتّفاق بين أميركا وإيران لبنان... ما الذي تخشاه إسرائيل؟
Lebanon 24
إذا شمل الإتّفاق بين أميركا وإيران لبنان... ما الذي تخشاه إسرائيل؟
15:28 | 2026-05-28
28/05/2026 03:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. هل يفرض نتنياهو وقائع الميدان على طاولة واشنطن؟
Lebanon 24
في لبنان.. هل يفرض نتنياهو وقائع الميدان على طاولة واشنطن؟
12:00 | 2026-05-28
28/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:17 | 2026-05-29
إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى إشعار آخر
08:00 | 2026-05-29
5 حقائق أساسية.. ماذا تتضمن الصفقة الأميركية الإيرانية؟
07:56 | 2026-05-29
مقتل شخصين متهمين بقيادة اضطرابات في إيران
07:46 | 2026-05-29
كينيا.. توقيف طالبات للاشتباه بتورطهن بـ"حريق مدرسة"
07:40 | 2026-05-29
خسائر تطالُ "صناديق بتكوين" الأميركية.. ماذا تكشف الأرقام؟
07:35 | 2026-05-29
الدولار يتراجع.. خسارة أسبوعية وسط إيجابيات "مفاوضات إيران"
فيديو
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
29/05/2026 16:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
29/05/2026 16:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
29/05/2026 16:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24