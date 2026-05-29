عربي-دولي

مُخطط إسرائيليّ جديد.. ما الذي تريد إسرائيل فعله بالضفة؟

Lebanon 24
29-05-2026 | 06:58
مُخطط إسرائيليّ جديد.. ما الذي تريد إسرائيل فعله بالضفة؟
قالت القناة الـ"7" الإسرائيلية إن تل أبيب تخطط لبناء 14 مستوطنة جديدة للمتدينين والعلمانيين اليهود في الضفة الغربية، واصفة المشروع بـ"خطوة جريئة" نحو عودة شاملة إلى توسيع نطاق استيطان شمال الضفة.
وذكرت القناة الإسرائيلية أن المشروع يأتي بعد عامين من خطة فك الارتباط عن الضفة الغربية، ويهدف إلى إعادة تأهيل 4 مستوطنات: حومش، وشانور، وغانيم، وكاديم، بالإضافة إلى تدشين 14 مستوطنة جديدة.

ونقلت عن رئيس ما يُعرف بـ"مجلس السامرة"، يوسي داغان، ما وصفه بخطة "إعادة التواصل الاستيطاني"، التي وافقت الحكومة بموجبها على بناء بعض المستوطنات، بينما لا يزال البعض الآخر قيد الموافقة.

وأوضح داغان أن مجلسه عمل خلال الأشهر الماضية على وضع نوى المستوطنات الجديدة من خلال خطة عمل منظمة، بحيث يصبح من الممكن، بعد موافقة الحكومة، الانتقال إلى المستوطنات الجديدة خلال فصل الصيف، واستيطان بعضها الآخر لاحقاً.

ووفقاً للقناة الإسرائيلية، فقد بدأ التخطيط لتوزيع المستوطنات كجزء من مشروع "مليون في السامرة"، الذي قاده داغان على مدار السنوات الماضية، وهدف من خلاله إلى توطين مليون يهودي بشمال الضفة الغربية.

ويركز المشروع على إمكانية إلغاء قانون "فك الارتباط" وإعادة استيطان شمال الضفة الغربية، وهو ما يحدث بالفعل ويتخذ شكلًا ملموسًا هذه الأيام، وفق مصادر استيطانية.

وأفادت القناة بأنه جرى الانتقال من مناقشات المراحل النظرية إلى الاستعدادات العملية للاستحواذ على الأراضي، والتخطيط للمؤسسات التعليمية، واستيعاب مئات العائلات اليهودية.

وتقدم الخطة الإستراتيجية للمجلس الاستيطاني مجموعة متنوعة من المستوطنات، بما في ذلك المستوطنات الدينية والعلمانية.

وتوازياً مع المباني السكنية، تحوي الخطة الاستيطانية مؤسسات تعليمية، ودراسات توراتية في بعض المستوطنات، وفق تقرير القناة الإسرائيليّة.

