Najib Mikati
عربي-دولي

كلام إيراني حاسم.. هل سيُنقل "اليورانيوم المخصب" خارج البلاد؟

Lebanon 24
29-05-2026 | 06:56
كلام إيراني حاسم.. هل سيُنقل اليورانيوم المخصب خارج البلاد؟
أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أن طهران لا تعتزم نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى أي دولة ثالثة، مشدداً على تمسك إيران بما وصفه بحقوقها الاستراتيجية.
وقال عزيزي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إيرانية، اليوم الجمعة، إن على الولايات المتحدة إعادة النظر في سلوكها السياسي، محذرًا من أن استمرار النهج الحالي سيحول دون تحقيق أي تقدم في المفاوضات بين الجانبين.  


وذكر عزيزي أنَّ واشنطن دأبت على عدم الالتزام بتعهداتها، معتبرًا أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأوضاع الراهنة والتوترات القائمة.


وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أوضح المسؤول الإيراني أن ما تسعى إليه طهران هو "الإدارة الذكية" للمضيق، مؤكدًا أن إجراءات السيطرة والتنظيم التي تعتمدها إيران هناك ذات طابع دائم وليست مؤقتة. 
 

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار المباحثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن التوصل إلى تفاهم أولي ينهي الحرب.
 

الخارجية الإيرانية: نقل اليورانيوم المخصب خارج إيران ليس أمرا مطروحا على الإطلاق
وكالة مهر عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: خيار نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج مرفوض
نائب وزير الخارجية الروسي: أبلغنا واشنطن بالاستعداد لنقل اليورانيوم المخصب من إيران والمقترح لا يزال مطروحا
"وول ستريت جورنال": تفاصيل مدة تعليق التخصيب أو إزالة اليورانيوم المخصب غير محسومة بعد
