كينيا.. توقيف طالبات للاشتباه بتورطهن بـحريق مدرسة

أعلنت الشرطة ، اليوم الجمعة، توقيف 8 طالبات على خلفية الاشتباه بتورطهن في إشعال حريق متعمّد داخل مدرسة داخلية للبنات، أسفر عن وفاة 16 طالبة وإصابة 79 أخرى.

وبحسب بيان صادر عن ، نقلته وكالة " "، فإن نتائج التحقيقات الأولية أشارت إلى وجود شبهات قوية حول تخطيط وتنفيذ عملية إشعال الحريق، الذي يُعتقد أنه وقع بشكل متعمد داخل مدرسة أوتوميشي الثانوية للبنات في منطقة جيلجيل، غرب وسط كينيا، خلال الساعات الأولى من صباح الخميس.





وأوضح البيان أن الطالبات الثماني الموقوفات يخضعن حالياً للاحتجاز لدى السلطات، بانتظار استكمال التحقيقات لكشف الدوافع والظروف المحيطة بالحادث.