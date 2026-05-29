|
|
عربي-دولي

مقتل شخصين متهمين بقيادة اضطرابات في إيران

Lebanon 24
29-05-2026 | 07:56
مقتل شخصين متهمين بقيادة اضطرابات في إيران
أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الجمعة، بمقتل شخصين قالت إنهما من أبرز المتورطين في اضطرابات وأعمال مسلحة شهدتها منطقة دره ‌دراز في محافظة كرمانشاه غرب البلاد خلال احتجاجات كانون الثاني الماضي.
وذكرت الوكالة أن القتيلين، وهما مجتبى ويسي وميثم ويسي، لقيا مصرعهما خلال اشتباك مع قوات الأمن الإيرانية أمس الخميس، مشيرة إلى أنهما كانا من العناصر الرئيسة في الأحداث المسلحة التي شهدتها المنطقة.



وبحسب الرواية الرسمية، فإن الشخصين متهمان بالمشاركة في أعمال مسلحة أسفرت عن مقتل عدد من عناصر القوات الأمنية، كما أشارت الوكالة إلى أنهما كانا على صلة بجماعات كردية معارضة للنظام الإيراني، وكانا يحملان أسلحة حربية أثناء نشاطهما.


وشهدت إيران احتجاجات واسعة أواخر كانون الأول 2025، لكن هذه الاحتجاجات توسعت رقعتها على خلفية سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.


وفي 8 و 9 من كانون الثاني 2026، نزلت حشود كبيرة في الشوارع الإيرانية وقد وُصفت بأنها من أكبر موجات الاحتجاج المناهضة للنظام الإيراني، استجابة لدعوات أطلقتها شخصيات معارضة، من بينها رضا بهلوي.
 

وشهدت عدة مدن إيرانية خروج تظاهرات تخللتها هتافات مناهضة للنظام وأعمال احتجاج وإضرام نار، في تعبير عن رفض المحتجين للأوضاع السياسية القائمة في البلاد.

