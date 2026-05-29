قرار مفاجئ… هذه الدولة تنسحب من "ملكة جمال الكون"!

أعلنت منظمة " " تعليق مشاركتها في مسابقة " " اعتبارًا من نسخة عام 2026، مؤكدة أن القيم والهوية الخاصة بالمسابقة لم تعد منسجمة مع التوجهات والتطورات الأخيرة التي شهدتها المسابقة العالمية.وأوضحت المنظمة في بيان رسمي أن قرار الانسحاب جاء عقب مراجعة شاملة لما رافق نسخة عام 2025 من مسابقة "ملكة جمال "، مشيرة إلى أن الحدث شهد خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الإشكالات والجدل على المستوى التنظيمي، ما أثار تساؤلات حول مسار المسابقة ومستقبلها.وأضاف البيان أن منظمة "ملكة جمال فرنسا"، التي ارتبط اسمها منذ أكثر من قرن بالأناقة والرقي، رأت أن الحفاظ على هويتها وقيمها بات أولوية، في ظل ما وصفته بعدم انسجام رؤيتها مع التوجهات الحالية للمسابقة الدولية.ويُعد هذا القرار من أبرز التطورات في عالم مسابقات الجمال، إذ تُعتبر فرنسا من أكثر الدول حضورًا وتأثيرًا في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"، ما يجعل غياب ممثلتها عن نسخة 2026 حدثًا لافتًا أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين والمهتمين بهذه المسابقة حول العالم.ومن المقرر أن تُقام النسخة الخامسة والسبعون من مسابقة "ملكة جمال الكون" في تشرين الثاني 2026 على مدرج أغريلوت في مدينة سان خوان.