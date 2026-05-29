تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قرار مفاجئ… هذه الدولة تنسحب من "ملكة جمال الكون"!

Lebanon 24
29-05-2026 | 10:11
A-
A+

قرار مفاجئ… هذه الدولة تنسحب من ملكة جمال الكون!
قرار مفاجئ… هذه الدولة تنسحب من ملكة جمال الكون! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت منظمة "ملكة جمال فرنسا" تعليق مشاركتها في مسابقة "ملكة جمال الكون" اعتبارًا من نسخة عام 2026، مؤكدة أن القيم والهوية الخاصة بالمسابقة الفرنسية لم تعد منسجمة مع التوجهات والتطورات الأخيرة التي شهدتها المسابقة العالمية.
Advertisement

وأوضحت المنظمة في بيان رسمي أن قرار الانسحاب جاء عقب مراجعة شاملة لما رافق نسخة عام 2025 من مسابقة "ملكة جمال الكون"، مشيرة إلى أن الحدث شهد خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الإشكالات والجدل على المستوى التنظيمي، ما أثار تساؤلات حول مسار المسابقة ومستقبلها.

وأضاف البيان أن منظمة "ملكة جمال فرنسا"، التي ارتبط اسمها منذ أكثر من قرن بالأناقة والرقي، رأت أن الحفاظ على هويتها وقيمها بات أولوية، في ظل ما وصفته بعدم انسجام رؤيتها مع التوجهات الحالية للمسابقة الدولية.

ويُعد هذا القرار من أبرز التطورات في عالم مسابقات الجمال، إذ تُعتبر فرنسا من أكثر الدول حضورًا وتأثيرًا في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"، ما يجعل غياب ممثلتها عن نسخة 2026 حدثًا لافتًا أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين والمهتمين بهذه المسابقة حول العالم.

ومن المقرر أن تُقام النسخة الخامسة والسبعون من مسابقة "ملكة جمال الكون" في تشرين الثاني 2026 على مدرج خوسيه ميغيل أغريلوت في مدينة سان خوان.
مواضيع ذات صلة
بأنامل لبنانية.. ملكة جمال الكون تسحر الحضور في مهرجان "كان"!
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 19:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الجدل التنظيمي… فرنسا تغيب عن “ملكة جمال الكون 2026"
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 19:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما أصبحت أجمل "تيتا" لبنانية.. وصيفة ملكة جمال لبنان تكشف سر والدتها التي أصبحت "تريند"
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 19:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ملكة جمال تتعرّض لاعتداء صادم داخل أحد فنادق!
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 19:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

فنون ومشاهير

ملكة جمال الكون

خوسيه ميغيل

ملكة جمال

الفرنسية

جمال ا

خوسيه

فرنسا

الأنا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:28 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:14 | 2026-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:38 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-29
Lebanon24
11:48 | 2026-05-29
Lebanon24
11:32 | 2026-05-29
Lebanon24
11:23 | 2026-05-29
Lebanon24
11:08 | 2026-05-29
Lebanon24
10:50 | 2026-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24