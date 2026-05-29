ميدفيديف يحذر قادة أوروبا: لن تتمكنوا من النوم بسلام!

قام الروسي دميتري ميدفيديف، بتحذير في ، اليوم الجمعة، من أن الطائرات المسيرة ستواصل الانحراف عن مسارها ودخول بلدانهم ومنع سكانها من النوم بسلام.وقال ميدفيديف إنه لا يزال يتعين التأكد من الدولة التي تعود إليها الطائرة المسيّرة، لكنه أضاف أن قادة أوروبا "الضعفاء" يجب أن يتوقفوا عن غضبهم إزاء الحادث، لأنهم يشاركون بشكل مباشر في حرب ضد .وأضاف ميدفيديف في بيان: "عليهم أن يستعدوا.. سيستمر هذا في الحدوث".وتابع "هناك حرب دائرة!.. ولن يتمكن مواطنو دول ، بصفتهم سكان الدول المحاربة، من النوم بسلام".ورجح تكرار الواقعة خاصة في الأماكن التي تصنع فيها الطائرات المسيرة لأوكرانيا.وقال ميدفيديف: "على أي حال، تستخدم الطائرات المسيرة وقطع غيارها وأسلحة أخرى أوروبية، ناهيك عن المعلومات الاستخباراتية، في هجمات على بلدنا كل يوم. ونتيجة لأفعالهم، تتعرض المباني السكنية لأضرار".وجاءت تصريحات ميدفيديف بعدما اتهم بالسلوك المتهور، وتعهد "بالدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء" بعدما قالت رومانيا إن طائرة مسيرة روسية سقطت على مبنى سكني لديها خلال هجوم على المجاورة.