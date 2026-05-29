ميدفيديف يحذر قادة أوروبا: لن تتمكنوا من النوم بسلام!

قام نائب رئيس مجلس الأمن
الروسي دميتري ميدفيديف، بتحذير القادة
في أوروبا
، اليوم الجمعة، من أن الطائرات المسيرة ستواصل الانحراف عن مسارها ودخول بلدانهم ومنع سكانها من النوم بسلام.
وقال ميدفيديف إنه لا يزال يتعين التأكد من الدولة التي تعود إليها الطائرة المسيّرة، لكنه أضاف أن قادة أوروبا "الضعفاء" يجب أن يتوقفوا عن التعبير عن
غضبهم إزاء الحادث، لأنهم يشاركون بشكل مباشر في حرب ضد روسيا
.
وأضاف ميدفيديف في بيان: "عليهم أن يستعدوا.. سيستمر هذا في الحدوث".
وتابع "هناك حرب دائرة!.. ولن يتمكن مواطنو دول الاتحاد الأوروبي
، بصفتهم سكان الدول المحاربة، من النوم بسلام".
ورجح تكرار الواقعة خاصة في الأماكن التي تصنع فيها الطائرات المسيرة لأوكرانيا.
وقال ميدفيديف: "على أي حال، تستخدم الطائرات المسيرة وقطع غيارها وأسلحة أخرى أوروبية، ناهيك عن المعلومات الاستخباراتية، في هجمات على بلدنا كل يوم. ونتيجة لأفعالهم، تتعرض المباني السكنية لأضرار".
وجاءت تصريحات ميدفيديف بعدما اتهم حلف شمال الأطلسي موسكو
بالسلوك المتهور، وتعهد "بالدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء" بعدما قالت رومانيا إن طائرة مسيرة روسية سقطت على مبنى سكني لديها خلال هجوم على أوكرانيا
المجاورة.