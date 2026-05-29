تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ميدفيديف يحذر قادة أوروبا: لن تتمكنوا من النوم بسلام!

Lebanon 24
29-05-2026 | 11:23
A-
A+
ميدفيديف يحذر قادة أوروبا: لن تتمكنوا من النوم بسلام!
ميدفيديف يحذر قادة أوروبا: لن تتمكنوا من النوم بسلام! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قام نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، بتحذير القادة في أوروبا، اليوم الجمعة، من أن الطائرات المسيرة ستواصل الانحراف عن مسارها ودخول بلدانهم ومنع سكانها من النوم بسلام.
Advertisement

وقال ميدفيديف إنه لا يزال يتعين التأكد من الدولة التي تعود إليها الطائرة المسيّرة، لكنه أضاف أن قادة أوروبا "الضعفاء" يجب أن يتوقفوا عن التعبير عن غضبهم إزاء الحادث، لأنهم يشاركون بشكل مباشر في حرب ضد روسيا.

وأضاف ميدفيديف في بيان: "عليهم أن يستعدوا.. سيستمر هذا في الحدوث".

وتابع "هناك حرب دائرة!.. ولن يتمكن مواطنو دول الاتحاد الأوروبي، بصفتهم سكان الدول المحاربة، من النوم بسلام".

ورجح تكرار الواقعة خاصة في الأماكن التي تصنع فيها الطائرات المسيرة لأوكرانيا.

وقال ميدفيديف: "على أي حال، تستخدم الطائرات المسيرة وقطع غيارها وأسلحة أخرى أوروبية، ناهيك عن المعلومات الاستخباراتية، في هجمات على بلدنا كل يوم. ونتيجة لأفعالهم، تتعرض المباني السكنية لأضرار".

وجاءت تصريحات ميدفيديف بعدما اتهم حلف شمال الأطلسي موسكو بالسلوك المتهور، وتعهد "بالدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء" بعدما قالت رومانيا إن طائرة مسيرة روسية سقطت على مبنى سكني لديها خلال هجوم على أوكرانيا المجاورة.
 
مواضيع ذات صلة
مسؤول سابق في الـCIA يحذر من حرب مدمرة بين أوروبا وروسيا
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 01:38:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القيادة المركزية الأميركية: تمكنا خلال أقل من 40 يوما من تحقيق أهدافنا العسكرية في إيران
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 01:38:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إيران لن تتمكّن من إرسال أموالها حول العالم لخلق المشاكل وهذا أمر لن يحدث أبداً ولن تمتلك سلاحًا نوويًا على الإطلاق والقادة في طهران يعلمون ذلك جيدًا
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 01:38:24 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: لن يتمكن أحد لا في لبنان ولا خارجه من نزع سلاح حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 01:38:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

حلف شمال الأطلسي

مجلس الأمن

التعبير عن

نائب رئيس

أوكرانيا

الأوروبي

الأطلسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2026-05-29
Lebanon24
15:42 | 2026-05-29
Lebanon24
15:29 | 2026-05-29
Lebanon24
14:59 | 2026-05-29
Lebanon24
14:59 | 2026-05-29
Lebanon24
14:27 | 2026-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24