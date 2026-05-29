|
عربي-دولي

في حال التوصل لاتفاق.. كازاخستان تعرض استضافة مخزون إيران من اليورانيوم

Lebanon 24
29-05-2026 | 11:32
في حال التوصل لاتفاق.. كازاخستان تعرض استضافة مخزون إيران من اليورانيوم
كشف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن كازاخستان أبدت استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجات قريبة من مستوى الاستخدام العسكري، في حال توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأشار غروسي لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى ان كازاخستان أبدت انفتاحها على الاحتفاظ بالمخزون خلال لقائه الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في أستانا هذا الأسبوع.

ويعد مصير نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60 بالمئة من أكثر القضايا تعقيدا في المحادثات غير المعلنة بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد طالب بنقل هذا المخزون إلى خارج إيران.

وعلنا، أشارت طهران إلى أنها لن تسلم المخزون، لكن مصادر مطلعة على المقترح قالت إنه سيكون هناك التزام بمناقشة تخفيف تخصيب المادة الانشطارية أو نقلها ضمن اتفاق يهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار الهش لمدة 60 يوما، وإعادة فتح مضيق هرمز، ووضع إطار لمحادثات حول البرنامج النووي الإيراني.

وقال مسؤول أميركي الخميس إن المفاوضين من الجانبين توصلوا إلى مذكرة تفاهم بشأن الاتفاق، لكن ترامب لم يوافق عليها بعد ويحتاج إلى عدة أيام للتفكير فيها.

وفي وقت لاحق أمس الخميس، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن واشنطن "لم تصل إلى هناك بعد"، لكنها باتت قريبة، مضيفا أن من بين النقاط العالقة مصير مخزون اليورانيوم.

ويعتقد أن الـ440 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب موجودة تحت أنقاض المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية الثلاث: نطنز وفوردو وأصفهان، والتي قصفتها الولايات المتحدة بعد انضمامها لفترة وجيزة إلى الحرب الإسرائيلية ضد إيران التي استمرت 12 يوما في حزيران الماضي.
 
