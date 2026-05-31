حماس تتهم ملادينوف بالتحريض وتحمّله مسؤولية التصعيد في غزة

Advertisement

اتهمت حركة الإسلامية (حماس) المدير التنفيذي لمجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، بالمسؤولية عن التصعيد المتفاقم في ، مطالبة إياه بوقف ما وصفته بالتحريض ضد القطاع وضد الحركة، والالتزام بخطة وقف الحرب دون إدخال تعقيدات جديدة.وقال الناطق باسم الحركة، حازم ، في كلمة مصورة، إن تجري اتصالات مكثفة ولقاءات معمقة مع مختلف الأطراف ذات الصلة، في مسعى لاحتواء التصعيد المتسارع ووقف ما وصفه بـ"العدوان الخطير" على سكان القطاع.وأوضح قاسم أن الحركة تتحرك في جميع الاتجاهات لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما ما يتعلق بإلزام باستحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق، مشددا على أن أي إخلال بهذه الالتزامات يفاقم من حدة التوتر في غزة.وفي سياق متصل، حمّل قاسم ملادينوف مسؤولية التصعيد، متهما إياه بتقديم "إحاطات منافية للواقع" خلال جلسات ، وبالتحريض ضد قطاع غزة وحركة حماس في لقاءاته المختلفة، على حد تعبيره.ودعا الناطق باسم حماس المسؤول الدولي إلى الالتزام بخطة وقف الحرب على قطاع غزة، محذّرا من أن أي تعقيدات إضافية من شأنها أن تمنح إسرائيل مبررات لمواصلة التصعيد العسكري في القطاع.وكانت مصر وجهت دعوة لوفد حماس المفاوض برئاسة خليل الحية للحضور إلى لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.وكشف مصدر مطلع على الوساطة التي تقودها القاهرة بين حركة حماس وممثلي مجلس السلام، للجزيرة نت، عن جهود واتصالات وصفها بالمكثفة بين الأطراف المعنية لترتيب مفاوضات قبل نهاية الأسبوع، لإنقاذ الاتفاق من الانهيار بعد الهجمات الأخيرة على قطاع غزة.