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عربي-دولي

"حماس": إسرائيل وميلادينوف هما العائق أمام تنفيذ إتّفاق غزة

Lebanon 24
02-06-2026 | 14:12
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حماس: إسرائيل وميلادينوف هما العائق أمام تنفيذ إتّفاق غزة
حماس: إسرائيل وميلادينوف هما العائق أمام تنفيذ إتّفاق غزة photos 0
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قال المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إنّ "اتهامات نيكولاي ميلادينوف منسق مجلس السلام، لنا، برفض تسليم الحكم في قطاع غزة هي أكاذيب، تهدف إلى توفير غطاء لإسرائيل ليستمر في عدوانه".
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وأضاف قاسم أنّ "الحركة لديها الجاهزية التامة لتسليم مجالات الحكم كافة، بما فيها الأمن، للجنة الوطنية الموجودة في القاهرة التي تم التوافق عليها".

وأوضح أنّ "المعيق الأساسي لعمل اللجنة هو إسرائيل وميلادينوف الذي عقّد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي ترامب للسلام في قطاع غزة".

واتهم مجلس السلام بالعجز عن إلزام إسرائيل بإدخال اللجنة إلى القطاع، وتوفير مقدرات لها كي تعمل بحرية في غزة. (ارم نيوز)
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