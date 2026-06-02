"حماس": إسرائيل وميلادينوف هما العائق أمام تنفيذ إتّفاق غزة

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وأضاف أنّ "الحركة لديها الجاهزية التامة لتسليم مجالات الحكم كافة، بما فيها الأمن، للجنة الوطنية الموجودة في التي تم التوافق عليها". قال المتحدث باسم حركة " " ، إنّ "اتهامات منسق ، لنا، برفض تسليم الحكم في هي أكاذيب، تهدف إلى توفير غطاء لإسرائيل ليستمر في عدوانه".وأضاف أنّ "الحركة لديها الجاهزية التامة لتسليم مجالات الحكم كافة، بما فيها الأمن، للجنة الوطنية الموجودة في التي تم التوافق عليها".



وأوضح أنّ "المعيق الأساسي لعمل اللجنة هو وميلادينوف الذي عقّد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي للسلام في قطاع غزة".



واتهم مجلس السلام بالعجز عن إلزام إسرائيل بإدخال اللجنة إلى القطاع، وتوفير مقدرات لها كي تعمل بحرية في غزة. (ارم نيوز)