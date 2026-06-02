الكويت تطالب إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها من دون قيد أو شرط

أعرب ، عن "إدانته للهجمات الآثمة والمتكررة التي استهدفت أراضيه بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكداً أن ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة وأمنها وسلامة أراضيها وتهديداً مباشراً لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية، ومشدداً على رفض دولة القاطع لهذه الممارسات العدوانية واحتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية".

وطالب بالوقف الفوري ومن دون قيد أو شرط لهذه الاعتداءات الآثمة، لما تمثله من عدوان سافر على سيادة دولة الكويت وخرق جسيم للقوانين الدولية.