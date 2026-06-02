الكويت تطالب إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها من دون قيد أو شرط

أعرب مجلس الوزراء الكويتي، عن "إدانته للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت أراضيه بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكداً أن ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها وتهديداً مباشراً لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية، ومشدداً على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية واحتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية".
وطالب مجلس الوزراء الكويتي إيران بالوقف الفوري ومن دون قيد أو شرط لهذه الاعتداءات الآثمة، لما تمثله من عدوان سافر على سيادة دولة الكويت وخرق جسيم للقوانين الدولية.