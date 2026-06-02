ترامب يُعيّن بيل بولتي مديراً بالوكالة للاستخبارات الوطنية الأميركية

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وأشار إلى أنّ بولتي سيُواصل أيضاً تولّي مهامه الحالية في الإشراف على سياسات الإسكان والرهون العقارية الفدرالية. (ارم نيوز)

عيّن الرئيس الأميركي، رئيس وكالة تمويل السكن الفدرالية بيل بولتي، المعروف بمهاجمته خصوم السياسيين علناً، مديراً بالوكالة للاستخبارات الوطنية الأميركية، خلفاً لتولسي غابارد.