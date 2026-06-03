الكويت.. 63 جريحاً إثر آخر هجوم إيراني

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أعلنت ، الأربعاء، استقبال 63 حالة إصابة إثر الاعتداء على البلاد.وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالله السند، في بيان صحفي ، إلى "استنفار صحي شامل منذ الساعات الأولى للاعتداء الإيراني الغاشم على " .وكشف السند عن استقبال 63 حالة إصابة وإجراء سبع عمليات جراحية كبرى عاجلة، لافتا إلى أن المنظومة الصحية تواصل رفع جاهزيتها على مدار الساعة.وأشارت الوزارة إلى أن بنك المركزي يستقبل المتبرعين دعما للمخزون الاستراتيجي وتعزيزا للجاهزية الصحية.وكانت أعلنت في وقت سابق وفاة شخص وإصابة آخرين وأضرار في المنشآت الحيوية بما في ذلك مطار الدولي وبعثات دبلوماسية إثر هجوم إيراني.