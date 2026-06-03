تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
24
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
25
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
الكويت.. 63 جريحاً إثر آخر هجوم إيراني
Lebanon 24
03-06-2026
|
07:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الصحة
الكويتية
، الأربعاء، استقبال 63 حالة إصابة إثر الاعتداء
الإيراني
على البلاد.
Advertisement
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالله السند، في بيان صحفي ، إلى "استنفار صحي شامل منذ الساعات الأولى للاعتداء الإيراني الغاشم على
دولة الكويت
" .
وكشف السند عن استقبال 63 حالة إصابة وإجراء سبع عمليات جراحية كبرى عاجلة، لافتا إلى أن المنظومة الصحية تواصل رفع جاهزيتها على مدار الساعة.
وأشارت الوزارة إلى أن بنك
الدم
المركزي يستقبل المتبرعين
بالدم
دعما للمخزون الاستراتيجي وتعزيزا للجاهزية الصحية.
وكانت
وزارة الخارجية الكويتية
أعلنت في وقت سابق وفاة شخص وإصابة آخرين وأضرار في المنشآت الحيوية بما في ذلك مطار
الكويت
الدولي وبعثات دبلوماسية إثر هجوم إيراني.
مواضيع ذات صلة
الصحة الكويتية: استقبال 63 إصابة بعد الهجوم الإيراني
Lebanon 24
الصحة الكويتية: استقبال 63 إصابة بعد الهجوم الإيراني
03/06/2026 16:52:08
03/06/2026 16:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: انفجارات بمناطق في تل أبيب الكبرى إثر هجوم صاروخي إيراني
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: انفجارات بمناطق في تل أبيب الكبرى إثر هجوم صاروخي إيراني
03/06/2026 16:52:08
03/06/2026 16:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الطيران المدني في الكويت: الهجوم الإيراني تسبب في أضرار جسيمة لعدد من مرافق المطار وتسجيل إصابات
Lebanon 24
الطيران المدني في الكويت: الهجوم الإيراني تسبب في أضرار جسيمة لعدد من مرافق المطار وتسجيل إصابات
03/06/2026 16:52:08
03/06/2026 16:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: ندين ضربة إيران على مطار الكويت وهو هجوم غير مقبول
Lebanon 24
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: ندين ضربة إيران على مطار الكويت وهو هجوم غير مقبول
03/06/2026 16:52:08
03/06/2026 16:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الكويتية
وزارة الخارجية
وزارة الصحة
دولة الكويت
دبلوماسي
الإيراني
الكويتية
الكويتي
تابع
قد يعجبك أيضاً
عقب تكرار الهجمات الإيرانية.. الكويت تخفض أعضاء السفارة الإيرانية
Lebanon 24
عقب تكرار الهجمات الإيرانية.. الكويت تخفض أعضاء السفارة الإيرانية
09:31 | 2026-06-03
03/06/2026 09:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير بريطاني: يجب وقف هجمات "حزب الله" ونزع سلاحه
Lebanon 24
وزير بريطاني: يجب وقف هجمات "حزب الله" ونزع سلاحه
09:17 | 2026-06-03
03/06/2026 09:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إستئناف رحلات طيران "الجزيرة" من مطار الكويت
Lebanon 24
إستئناف رحلات طيران "الجزيرة" من مطار الكويت
09:00 | 2026-06-03
03/06/2026 09:00:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب لبنان... ترامب يعترف: شتمت نتنياهو (فيديو)
Lebanon 24
بسبب لبنان... ترامب يعترف: شتمت نتنياهو (فيديو)
08:37 | 2026-06-03
03/06/2026 08:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مقترح أوروبي لإزالة الألغام من مضيق هرمز عند توافر الظروف
Lebanon 24
مقترح أوروبي لإزالة الألغام من مضيق هرمز عند توافر الظروف
08:21 | 2026-06-03
03/06/2026 08:21:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صراع مع مرض السرطان... رحيل مذيعة الـ"أم تي في" باميلا فنّون
Lebanon 24
بعد صراع مع مرض السرطان... رحيل مذيعة الـ"أم تي في" باميلا فنّون
11:00 | 2026-06-02
02/06/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف": "ترتيبات كبرى" دفعت ترامب لتجميد جبهة لبنان
Lebanon 24
"معاريف": "ترتيبات كبرى" دفعت ترامب لتجميد جبهة لبنان
12:00 | 2026-06-02
02/06/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قصف الضاحية واستراتيجيّة إسرائيل في لبنان... ماذا أعلنت صحيفة أميركيّة؟
Lebanon 24
عن قصف الضاحية واستراتيجيّة إسرائيل في لبنان... ماذا أعلنت صحيفة أميركيّة؟
16:29 | 2026-06-02
02/06/2026 04:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إعلامي عربيّ بارز في ذمة الله
Lebanon 24
بالصورة... إعلامي عربيّ بارز في ذمة الله
13:41 | 2026-06-02
02/06/2026 01:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
المفاوضات تسير بشكلٍ جيّد.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة عن تعليمات ترامب بشأن لبنان
Lebanon 24
المفاوضات تسير بشكلٍ جيّد.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة عن تعليمات ترامب بشأن لبنان
13:06 | 2026-06-02
02/06/2026 01:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:31 | 2026-06-03
عقب تكرار الهجمات الإيرانية.. الكويت تخفض أعضاء السفارة الإيرانية
09:17 | 2026-06-03
وزير بريطاني: يجب وقف هجمات "حزب الله" ونزع سلاحه
09:00 | 2026-06-03
إستئناف رحلات طيران "الجزيرة" من مطار الكويت
08:37 | 2026-06-03
بسبب لبنان... ترامب يعترف: شتمت نتنياهو (فيديو)
08:21 | 2026-06-03
مقترح أوروبي لإزالة الألغام من مضيق هرمز عند توافر الظروف
08:04 | 2026-06-03
تباين بين ترامب وإيران... إلى أين وصلت المُفاوضات بينهما؟
فيديو
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
Lebanon 24
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
04:02 | 2026-06-02
03/06/2026 16:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
04:05 | 2026-05-30
03/06/2026 16:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
03/06/2026 16:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24