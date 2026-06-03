تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تحول جذري في سياسة الهجرة الأوروبية.. اتفاق يفتح باب "مراكز الترحيل" بدول ثالثة

Lebanon 24
03-06-2026 | 13:42
A-
A+

تحول جذري في سياسة الهجرة الأوروبية.. اتفاق يفتح باب مراكز الترحيل بدول ثالثة
تحول جذري في سياسة الهجرة الأوروبية.. اتفاق يفتح باب مراكز الترحيل بدول ثالثة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توصلت مؤسسات الاتحاد الأوروبي الثلاث (البرلمان، والمفوضية، والمجلس) إلى اتفاق نهائي على "لائحة الترحيل" الجديدة، في تحول جذري يعكس تنامي نفوذ اليمين واليمين المتطرف في القارة العجوز. 
Advertisement

يهدف هذا التشريع، الذي يُعد الأقسى في تاريخ التكتل، إلى تسريع وتيرة طرد المهاجرين غير النظاميين، ويفتح الباب للمرة الأولى لإنشاء "مراكز ترحيل" في دول ثالثة خارج حدود الاتحاد. 

تسمح اللائحة الجديدة للدول الأعضاء بإنشاء مراكز متخصصة في دول خارج الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين استنفدوا السبل القانونية كافة للحصول على الحماية الدولية، وصدرت بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الأوروبية. 

وبحسب صحيفة "لو سوار" البلجيكية، فإن هذه المراكز ستكون محطة أخيرة قبل ترحيل هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية.

وتتضمن اللائحة إجراءات أمنية مشددة، من بينها السماح بـ"زيارات منزلية" قسرية لتعقب المهاجرين، وفرض عقوبات مغلظة على من يرفضون المغادرة طوعاً، تشمل مصادرة وثائق الهوية والاحتجاز لفترات قد تصل إلى عامين، بما في ذلك العائلات التي لديها أطفال.  

كما رُفع سقف حظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي ليصل إلى 10 سنوات في الحالات العادية، وقد يمتد إلى 20 عاماً في حالات معينة، مقارنة بـ 5 سنوات في القانون الحالي.

مبررات بروكسل
ودافع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، ماغنوس برونر، عن هذه الإجراءات، معتبراً أنها "تستجيب لتوقعات المواطنين الأوروبيين". 

وصرح برونر، وفقاً لما نقلته شبكة "يورونيوز"، بأن القواعد الجديدة ستمنح الدول سيطرة أكبر على "من يحق له الدخول ومن يجب عليه المغادرة"، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ قرارات الترحيل حالياً لا تتجاوز 20%، وهو ما تعتبره العواصم الأوروبية "ثغرة" يجب سدها لضمان فاعلية الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء المقرر دخوله حيز التنفيذ في 12 يونيو الحالي.

صرخة المنظمات الحقوقية
في المقابل، أثار الاتفاق موجة تنديد واسعة؛ فقد وصفت أكثر من 200 منظمة غير حكومية النص بأنه "قائم على الإكراه والصدمات النفسية ويتعارض مع الحقوق الأساسية". 

ونقلت وكالة "دويتشه فيله" عن النائبة الأوروبية البلجيكية، ساسكيا بريكمونت، وصفها للقانون بأنه "كتالوج من الرعب"، مشبهةً الأساليب الجديدة بممارسات شرطة الهجرة الأمريكية (ICE) المثيرة للجدل.

كما انتقدت النائبة الفرنسية فابيين كيلر النص معتبرة أنه "لا يحترم حقوق الإنسان الأساسية"، خاصة أنه يستهدف أشخاصاً لم يرتكبوا أي جرم سوى التواجد غير القانوني.

ويرى خبراء قانونيون أن الاعتماد على دول ثالثة لإنشاء "مراكز ترحيل" يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية معقدة حول مسؤولية الاتحاد الأوروبي عن سلامة المهاجرين خارج حدوده.


بعد التوافق في "التريلوج" (المفاوضات الثلاثية)، من المتوقع أن يمر النص عبر اللجان البرلمانية والدول الأعضاء كـ"إجراء شكلي" قبل التصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي مطلع يوليو المقبل. 

وبمجرد نشره في الجريدة الرسمية، سيصبح بإمكان الدول البدء في تفعيل "مراكز الترحيل"، على أن تدخل بقية الأحكام حيز التنفيذ في غضون عام واحد، ما يكرس مرحلة جديدة من "أوروبا الحصينة" التي تعلي من شأن الهواجس الأمنية على حساب القيم الإنسانية.
مواضيع ذات صلة
وزيرة الشباب والرياضة: تحول جذري في مقاربة ملف الشباب
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 01:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة "التايمز": استقالة ثالثة لوزيرة دولة من حكومة رئيس الوزراء البريطاني ستارمر
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 01:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: العالم يشهد تحولا جذريا في موازين القوى
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 01:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تغيير جذري في هواتف "آيفون".. إليكم ما تحضّره "أبل"
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 01:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الأوروبيين

الأمريكية

الفرنسية

البرلمان

برلماني

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:33 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:40 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:33 | 2026-06-03
Lebanon24
16:32 | 2026-06-03
Lebanon24
16:08 | 2026-06-03
Lebanon24
15:17 | 2026-06-03
Lebanon24
14:39 | 2026-06-03
Lebanon24
13:44 | 2026-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24