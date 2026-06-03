الجيش الأميركي: إيران هاجمت مطار الكويت بشكل متعمد

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وأضاف أن استهدفت المدني بطائرات مسيّرة، في ما وصفه بـ"هجوم متعمّد ومحسوب وغير مبرر".وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء قد نقلت عن قوله إنه لم يهاجم ، مضيفاً أن الأضرار بمبنى الركاب بالمطار ناتجة عن "خطأ في أنظمة الأميركية بعد فشلها في اعتراض صواريخ إيرانية".وقد قُتل شخص وجرح 63 آخرون جراء هجمات إيرانية على ألحقت أضراراً بمطارها الدولي. كما تصدّت الدفاعات الجوية الأميركية والبحرينية لهجمات مماثلة على .