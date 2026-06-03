تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الجيش الأميركي: إيران هاجمت مطار الكويت بشكل متعمد

Lebanon 24
03-06-2026 | 16:08
A-
A+
الجيش الأميركي: إيران هاجمت مطار الكويت بشكل متعمد
الجيش الأميركي: إيران هاجمت مطار الكويت بشكل متعمد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نفى الجيش الأميركي، اليوم الأربعاء، صحة الادعاءات الإيرانية التي تحدثت عن تسبّب صاروخ أميركي اعتراضي بأضرار في مطار الكويت الدولي، واصفاً إياها بأنها غير صحيحة.
Advertisement

وأضاف أن إيران استهدفت المطار المدني بطائرات مسيّرة، في ما وصفه بـ"هجوم متعمّد ومحسوب وغير مبرر".

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء قد نقلت عن الحرس الثوري قوله إنه لم يهاجم مطار الكويت، مضيفاً أن الأضرار بمبنى الركاب بالمطار ناتجة عن "خطأ في أنظمة باتريوت الأميركية بعد فشلها في اعتراض صواريخ إيرانية".

وقد قُتل شخص وجرح 63 آخرون جراء هجمات إيرانية على الكويت ألحقت أضراراً بمطارها الدولي. كما تصدّت الدفاعات الجوية الأميركية والبحرينية لهجمات مماثلة على البحرين.
مواضيع ذات صلة
القيادة المركزية الأميركية: إيران ضربت مطار الكويت بطائرات مسيّرة في هجوم متعمد ومدروس وغير مبرر
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 01:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: وكالة تسنيم الإيرانية تنقل عن الحرس الثوري قوله إنه لم يهاجم مطار الكويت
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 01:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي: مسيّرات إيرانية فشلت بمحاولة مهاجمة قواتنا في الكويت
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 01:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: ندين ضربة إيران على مطار الكويت وهو هجوم غير مقبول
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 01:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24

مطار الكويت الدولي

الكويت الدولي

الحرس الثوري

مطار الكويت

الإيرانية

الإيراني

باتريوت

البحرين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:33 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:40 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:33 | 2026-06-03
Lebanon24
16:32 | 2026-06-03
Lebanon24
15:17 | 2026-06-03
Lebanon24
14:39 | 2026-06-03
Lebanon24
13:44 | 2026-06-03
Lebanon24
13:42 | 2026-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24