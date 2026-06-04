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عربي-دولي

خامنئي في رسالة للشعب الايراني: أميركا تسعى لزرع الانقسام بينكم

Lebanon 24
04-06-2026 | 04:38
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خامنئي في رسالة للشعب الايراني: أميركا تسعى لزرع الانقسام بينكم
خامنئي في رسالة للشعب الايراني: أميركا تسعى لزرع الانقسام بينكم photos 0
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حذر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الإيرانيين من الانقسم في ما بينهم. وشدد في رسالة اليوم الخميس على أن "أعداء طهران، يسعون الآن، بعد هزيمتهم في ساحة المعركة، إلى تقويض صمود الشعب الإيراني وبث الفتنة في البلاد".
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ودعا خامنئي إلى الوحدة الوطنية في مواجهة هذه التهديدات.

كما أكد "أن أي عمل يثير التشاؤم أو الإحباط بين الناس سيكون شكلا من أشكال المساعدة للعدو"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

جاء ذلك في رسالة تليت نيابة عن خامنئي خلال مراسم إحياء ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية، روح الله الخميني.
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