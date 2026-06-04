خامنئي في رسالة للشعب الايراني: أميركا تسعى لزرع الانقسام بينكم

حذر المرشد مجتبى الإيرانيين من الانقسم في ما بينهم. وشدد في رسالة اليوم الخميس على أن "أعداء ، يسعون الآن، بعد هزيمتهم في ساحة المعركة، إلى تقويض صمود الشعب الإيراني وبث الفتنة في البلاد".

Advertisement

ودعا خامنئي إلى في مواجهة هذه التهديدات.



كما أكد "أن أي عمل يثير التشاؤم أو الإحباط بين الناس سيكون شكلا من أشكال المساعدة للعدو"، وفق ما نقلت وكالة .



جاء ذلك في رسالة تليت نيابة عن خامنئي خلال مراسم إحياء ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية، روح الله .