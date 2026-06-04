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عربي-دولي
وفاة كاتبة إيرانيّة بارزة حزناً على رحيل زوجه
Lebanon 24
04-06-2026
|
10:36
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توفيت الكاتبة والمخرجة والرسامة
الفرنسية
الإيرانية
مارجان ساترابي عن عمر ناهز 56 عاماً، تأثراً برحيل زوجها وشريك عمرها ماتّياس ريبا.
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ولم تتحمل ساترابي الفراق عن زوجها، الذي رحل قبل أكثر من عام، وتوفيت اليوم.
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