وفاة كاتبة إيرانيّة بارزة حزناً على رحيل زوجه

توفيت الكاتبة والمخرجة والرسامة مارجان ساترابي عن عمر ناهز 56 عاماً، تأثراً برحيل زوجها وشريك عمرها ماتّياس ريبا.

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ولم تتحمل ساترابي الفراق عن زوجها، الذي رحل قبل أكثر من عام، وتوفيت اليوم.