ترامب يفتح باب مواجهة تجارية جديدة مع كندا والمكسيك

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أعلن الرئيس الأميركي ، الأربعاء، أنه لا يسعى إلى تجديد مباشر لاتفاقية التجارة الحرة مع وكندا، في موقف يمهّد لمفاوضات طويلة بين الدول الثلاث.وتأتي تصريحات قبل موعد تجديد الاتفاقية الثلاثية في الأول من ، لمدة 16 عاماً إضافية. وفي حال عدم تجديدها، تبقى الاتفاقية سارية، على أن تخضع لمراجعات سنوية حتى عام 2036، وفق وكالة "فرانس برس".وقال ترامب للصحافيين، رداً على سؤال عن موعد مراجعة الاتفاقية في تموز: "أنا لا أسعى إلى تجديدها".وأضاف: "لسنا بحاجة إلى أي شيء موجود لدى ، ولسنا بحاجة إلى أي شيء موجود لدى المكسيك، لكنهما بحاجة إلى كل ما لدينا"، رغم أن البلدين يُعدّان أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة في مجال السلع.ورأى ترامب أن على أوتاوا ومكسيكو أن "تعاملا بشكل أفضل".وبلغ حجم تجارة السلع مع المكسيك وكندا مجتمعتين نحو 1.6 تريليون دولار في عام 2025، وفق بيانات حكومية أميركية.وكانت قد استثنت المنتجات المتوافقة مع اتفاقية التجارة الحرة من كثير من الرسوم الجمركية، ما ساعد في الحد من تكاليف الواردات.وفي وقت سابق من الشهر، دعت كندا والمكسيك إلى تمديد الاتفاقية لـ16 عاماً.وفيما أشاد مسؤولون أميركيون بنهج المكسيك في المفاوضات التجارية، وجهوا انتقادات إلى كندا ورئيس وزرائها مارك ، الذي يُعد من أبرز منتقدي ترامب دولياً.مع ذلك، قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إنه يتوقع الإبقاء على أجزاء من الاتفاقية.وكانت الولايات المتحدة والمكسيك قد أنهتا جولة أولى من محادثات مراجعة الاتفاقية في أواخر أيار، على أن تُعقد جولة جديدة في الأسبوع المقبل.كما أجرى دومينيك لوبلان، وزير التجارة الكندي المكلف ملف التجارة مع الولايات المتحدة، محادثات أخيراً مع غرير.وقال لوبلان، في رسالة إلى نظرائه هذا الشهر، إن الاتفاقية "مفيدة للغاية لكل أطرافها"، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة والمكسيك قد تسعيان إلى "اقتراح تعديلات".وأضاف أن معالجة الرسوم القطاعية التي فرضها ترامب ستكون "أمراً أساسياً" بالنسبة إلى أوتاوا.