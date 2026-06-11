حادث بحري جديد قبالة عُمان

Advertisement

أعلنت ، الخميس، تسجيل حادث بحري جديد شمل سفينة في المياه قبالة سواحل سلطنة ، في وقت أكدت فيه مقتل 3 من بحّارتها في ضربة سابقة استهدفت ناقلة تجارية هذا الأسبوع.وقالت السفارة في مسقط، عبر منصة "إكس"، إنها تلقت معلومات عن حادث يتعلق بسفينة قبالة ميناء شناص العُماني في وقت سابق من الخميس، مشيرة إلى أنها تتابع الوضع عن كثب وتنسّق مع السلطات المحلية للحصول على مزيد من التفاصيل.وبحسب منشور لصحيفة Muscat Daily، فإن السلطات المحلية تتعامل مع حريق اندلع على متن الناقلة MT Jalveer قرب شناص في عُمان.وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية بدورها تلقي تقرير عن حادث على بعد 21 ميلاً بحرياً شمال شرقي صحار في عُمان. وقالت إن السلطات المحلية أفادت بأن ناقلة تعرضت لحريق في غرفة المحركات، من دون تسجيل أي تأثير بيئي حتى الآن، على أن التحقيقات لا تزال مستمرة.ويُعد هذا ثالث حادث من نوعه يتعلق بسفن هندية وسط الحرب الأميركية ـ هذا الأسبوع.وكانت القيادة المركزية الأميركية CENTCOM قد أعلنت، الأربعاء، أن القوات الأميركية عطّلت ناقلة نفط في وقت متأخر من الثلاثاء، بعدما قالت إن السفينة انتهكت حصاراً بحرياً بمحاولتها نقل من .وأدانت الهند الهجوم الذي استهدف السفينة التجارية Settebello قبالة سواحل عُمان. وجرى إنقاذ 21 شخصاً على الأقل من الطاقم، فيما أُبلغ في البداية عن فقدان 3 آخرين، قبل أن تؤكد السلطات الهندية، الخميس، مقتلهم.وقال وزير الشحن سارباناندا سونوال إن الحادث المأساوي الذي وقع على متن الناقلة MT Settebello التي ترفع علم بالاو “مؤسف للغاية”، مضيفاً أن البحّارة الهنود الثلاثة الذين كانوا في عداد المفقودين تأكدت وفاتهم بعد العثور على جثثهم والتعرف إليها.وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المخاوف على حركة الملاحة التجارية في المياه القريبة من عُمان، مع تكرار الحوادث البحرية المرتبطة بالسفن والناقلات في منطقة شديدة الحساسية بالنسبة إلى تجارة النفط وخطوط الشحن الدولية.