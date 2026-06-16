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إقتصاد

الذهب أم الفضة؟ أيّهما أفضل للشراء اليوم؟

Lebanon 24
16-06-2026 | 15:00
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الذهب أم الفضة؟ أيّهما أفضل للشراء اليوم؟
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مع موجة الصعود القوية التي شهدتها المعادن النفيسة، عاد السؤال إلى واجهة المستثمرين: هل الأفضل الرهان على شركات تعدين الذهب أم شركات تعدين الفضة؟
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وبحسب تقرير لموقع "The Motley Fool"، يتيح صندوق "Sprott Gold Miners ETF"، المعروف برمز "SGDM"، تعرضاً لشركات تعدين الذهب في أميركا الشمالية مع رسوم أقل، فيما يمنح صندوق "Global X Silver Miners ETF"، المعروف برمز "SIL"، وصولاً أوسع إلى شركات تعدين الفضة عالمياً، مع عوائد أعلى خلال العام الأخير.

ورغم أن الذهب والفضة يتحركان غالباً في اتجاهات متقاربة، فإن صناديق التعدين المرتبطة بهما لا تحمل المخاطر نفسها، إذ تختلف من حيث الانتشار الجغرافي، وطبيعة الشركات، وكلفة الاستثمار.

ووفق التقرير، يبلغ معدل المصاريف في صندوق "SIL" نحو 0.65%، مقابل 0.46% فقط في صندوق "SGDM"، ما يجعل صندوق الذهب أقل كلفة للمستثمرين. في المقابل، حقق صندوق الفضة عائداً سنوياً بلغ 83% حتى 15 حزيران 2026، مقارنة بـ53% لصندوق الذهب.

كما يمنح "SIL" عائداً توزيعيًا طفيفاً أعلى يبلغ 1.10%، مقابل 1.00% في "SGDM". إلا أن صندوق الفضة يبدو أكثر تقلباً، إذ سجل خلال 5 سنوات تراجعاً أقصى بلغ 54.3%، مقابل 45% لصندوق الذهب.

أما من حيث العائد الطويل نسبياً، فإن استثمار 1000 دولار في صندوق "SGDM" قبل 5 سنوات كان سيصبح 2214 دولاراً، مقابل 1807 دولارات في صندوق "SIL"، ما يعكس تفوق الذهب في هذه الفترة رغم الأداء القوي الأخير للفضة.

ماذا يملك كل صندوق؟

يركز صندوق "SGDM" على شركات إنتاج الذهب في الولايات المتحدة وكندا، ويضم 41 شركة، معظمها من قطاع المواد الأساسية. ومن أبرز مكوناته شركات "Agnico Eagle Mines" و"Barrick Mining" و"Newmont".

أما صندوق "SIL"، فيتبع مؤشراً عالمياً لشركات تعدين الفضة، ويضم 40 شركة تتركز بالكامل في قطاع المواد الأساسية. وتشمل أكبر مكوناته "Wheaton Precious Metals" و"Pan American Silver" و"Coeur Mining".

ويشير التقرير إلى أن صندوق الذهب يمنح المستثمر تعرضاً أكثر تركيزاً على شركات كبرى في أسواق مستقرة نسبياً، بينما يقدم صندوق الفضة رهاناً أوسع على شركات مرتبطة بمعدن يتمتع بطابع مزدوج: نقدي وصناعي.

الفضة أسرع.. لكنها أكثر حساسية

شهدت المعادن النفيسة واحدة من أقوى موجات الصعود في العقود الأخيرة، وساهمت أسهم شركات التعدين في تضخيم هذه المكاسب. فقد ارتفع الذهب والفضة إلى مستويات تاريخية خلال العام الماضي، إلا أن الفضة تفوقت على الذهب بفارق واضح.

ويفسر التقرير ذلك بأن الفضة تميل غالباً إلى التأخر في بداية موجات صعود المعادن، ثم تلحق بالذهب عبر ارتفاعات سريعة وقوية.

ويحافظ الذهب على مكانته كأصل محايد وخالٍ من الديون، خصوصاً في مرحلة تتزايد فيها العجوزات المالية. أما الفضة، فلم تعد ترتبط فقط بدورها التقليدي كمعدن نفيس، بل أصبحت مادة مهمة في التحول الأخضر والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وهذا يمنح الفضة زاوية نمو إضافية لا يملكها الذهب، لكنه يجعلها أيضاً أكثر عرضة للتقلب عند ضعف الطلب الصناعي.

أي خيار أنسب للمستثمرين؟

بحسب التقرير، قد يكون صندوق تعدين الذهب أكثر ملاءمة للمستثمرين الجدد في قطاع المعادن النفيسة، لأنه يرتبط بسوق أقدم وأكثر متابعة من المؤسسات، وبفكرة استثمارية أوضح.

أما صندوق تعدين الفضة، فقد يكون خياراً لمستثمرين يملكون بالفعل تعرضاً للمعادن النفيسة ويريدون رهاناً أقوى على استمرار تلاقي الطلب الصناعي والنقدي على الفضة.

وفي الخلاصة، لا يتعلق الخيار فقط بالمعدن الذي سيرتفع أكثر، بل بدرجة المخاطرة التي يستطيع المستثمر تحملها. فالذهب يبدو أكثر رسوخاً واستقراراً، بينما تمنح الفضة فرصة نمو أكبر، لكنها تأتي مع تقلبات أعلى.
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