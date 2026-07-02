كيف تبدّلت مصادر ثروة ترامب الجديدة؟

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أفادت صحيفة TIME، الأميركية أن الرئيس الأميركي حقق أكثر من 1.4 مليار دولار من مشاريع العملات الرقمية المرتبطة بعائلته خلال العام الماضي، وذلك بحسب إفصاحه المالي السنوي الأخير.وبحسب المقال الذي ترجمه "لبنان٢٤"، فإن الإفصاح المؤلف من 927 صفحة والصادر عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأميركية، أظهر ان العملات الرقمية أكبر مصدر دخل لترامب خلال العام الماضي، متفوقة بشكل كبير على أرباحه من العقارات والتسويات القانونية.وأظهر الإفصاح أن حقق أكثر من 550 مليون دولار من مبيعات الرموز الرقمية الخاصة بشركة World Liberty Financial (WLF)، وهي شركة أُطلقت في أيلول 2024 من قبل أبناء ترامب وأبناء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بينما يُدرج ترامب فيها بصفة “مؤسس فخري”. ويُعد هذا الرقم أعلى بتسع مرات مقارنة بإفصاحه لعام 2024، حين بلغت العائدات أكثر من 57 مليون دولار.كما أشار التقرير إلى تحقيق نحو 260 مليون دولار إضافية من بيع حصص في شركة WLF، إضافة إلى أكثر من 635 مليون دولار من مشروع العملات الرقمية CIC Digital، والتي جاءت بشكل أساسي من عائدات حقوق امتياز مرتبطة باتفاق ترخيص مع شركة “Celebration Coins”، وهي عملة ميم أطلقها ترامب قبل أيام من تنصيبه.كما احتفظت شركة CIC Digital بما لا يقل عن 60 مليون دولار من العملات الرقمية في محافظ إلكترونية، في حين سجل ترامب أيضاً أكثر من 196 مليون دولار من بيع حصص في شركة Stablecoin Holdco.وتُدار أصول ترامب، حسب الصحيفة، عبر صندوق استئماني يشرف عليه ابنه ترامب جونيور، بينما يدير اثنان من أبنائه منظمة ترامب. ويُعد هذا الصندوق قابلاً للإلغاء، ما يمنح ترامب صلاحية تعديله أو إلغائه وتعيين أو عزل أمنائه. ورغم إلزام الرئيس ونائبه بالإفصاح عن دخلهما وأصولهما، إلا أنهما لا يخضعان لقوانين تضارب المصالح المطبقة على معظم موظفي السلطة التنفيذية.وقالت المتحدثة باسم آنا كيلي: “لم يشارك الرئيس ترامب أو عائلته قط، ولن يشاركوا أبداً في أي تضارب مصالح، معتبرة ان الرئيس ترامب جعل عاصمة العملات الرقمية في العالم عبر إجراءات تنفيذية”.وأضافت أن “كل إجراءات الرئيس وإدارته تتم بما يخدم مصلحة الشعب الأميركي، وأي روايات مخالفة هي تكرار لادعاءات قديمة ومضللة”.ترى الصحيفة ان ترامب تعهد في بداية ولايته الثانية، بجعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات الرقمية في العالم”، وسعى لتحقيق ذلك عبر تعيين مسؤولين داعمين للقطاع ودعم تشريعات تسهّل عمل شركات الكريبتو داخل البلاد.وفي أيامه الأولى في المنصب، أصدر أمراً تنفيذياً بتشكيل مجموعة عمل خاصة بالعملات الرقمية برئاسة مستشار الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية ديفيد ساكس، كما أنشأ احتياطياً استراتيجياً من البيتكوين ومخزوناً وطنياً للأصول الرقمية، واستضاف أول قمة للعملات الرقمية في البيت الأبيض.وفي تموز الماضي، وقّع ترامب قانون GENIUS Act، وهو أول إطار تنظيمي اتحادي رئيسي يضع قواعد للعملات المستقرة (Stablecoins) الخاصة بالدفع.وخلال ولايته الثانية، خففت وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات من إجراءاتها التنظيمية السابقة، كما جرى تخفيف القيود المصرفية المفروضة على نشاط البنوك في قطاع العملات الرقمية. كما أصدر ترامب عفواً عن عدد من الشخصيات البارزة في القطاع، من بينهم مؤسس “سيلك رود” روس أولبريخت، وثلاثة من مؤسسي BitMEX، ومؤسس Binance تشانغبينغ تشاو.وفي الوقت نفسه، واصلت عائلة ترامب توسيع استثماراتها في قطاع العملات الرقمية، حيث أفادت تقارير سابقة لوكالة بأن العائلة حققت ما لا يقل عن 2.3 مليار دولار من مشاريع مرتبطة بالكريبتو خلال ولايته الثانية.وأظهرت الصحيفة، ان الإفصاح كشف استمرار تحقيق ترامب لإيرادات كبيرة من إمبراطوريته التجارية التقليدية خلال العام الماضي.وتضمنت الإفصاحات أكثر من 24 أصلاً قُدّرت قيمتها بأكثر من 50 مليون دولار لكل منها، من بينها نادي “مارالاغو” في فلوريدا، ومنتجع “تورنبيري” في اسكتلندا، وحصته في شركة Trump Media & Technology Group المالكة لمنصة Truth Social.وارتفعت إيرادات ملاعب الغولف والمنتجعات التابعة لترامب بنسبة 15% لتتجاوز 500 مليون دولار خلال العام الماضي. وحقق نادي مارالاغو وحده 77 مليون دولار، مقارنة بـ50 مليون دولار في عام 2024، كما استضاف الفائزين في مسابقة الميم كوين الثانية.كما سجل ترامب 52 مليون دولار من ترخيص اسم “ترامب” لمطوّري عقارات في الخارج، خصوصاً في ، إضافة إلى أكثر من 80 مليون دولار من تسويات قانونية مع شركات إعلامية.ومن بين الهدايا المعلنة، تذاكر لفعاليات رياضية كبرى، شملت تذاكر لنهائي كأس العالم مقدمة من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وتذاكر لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة من شركة رولكس، وتذاكر لنهائي السوبر بول.