حانة تتحول إلى رماد.. 27 قتيلاً في كارثة تايلاند (صور)

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وبحسب مجلة People، اندلع الحريق قبل دقائق من منتصف ليل الاثنين 13 ، داخل حانة Na Ladprao في شمال بانكوك، فيما أظهرت مقاطع فيديو ألسنة اللهب تتصاعد من مدخل المكان، وسط حالة هلع وفرار أشخاص من محيطه.وقال رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول إن 27 شخصاً لقوا حتفهم، فيما نُقل عدد من المصابين إلى المستشفيات.وبحسب رئيس الوزراء، أفاد موسيقي كان يؤدي داخل الحانة بأنه شاهد دخاناً يتصاعد من قاطع كهربائي قرب المسرح، قبل أن تنقطع الكهرباء في المبنى ويُسمع دوي انفجار، ثم امتلأ المكان بالدخان بسرعة.وأضاف أن عدداً من الضحايا عُثر عليهم داخل دورات المياه في الجزء الخلفي من الحانة، مشيراً إلى أن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق.وقالت فرق الإطفاء والإنقاذ في تايلاند إن الحريق وُضع نحو الساعة 12:30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.وتقع حانة Na Ladprao في منطقة Chatuchak في بانكوك، وتُعد من أماكن الترفيه والمطاعم المعروفة في المنطقة، وفق تقارير محلية.وأظهرت صور نُشرت بعد إخماد الحريق طاولات وكراسي متفحمة بالكامل داخل المكان، مع تضرر أجزاء من السقف.وتعيد الكارثة إلى الواجهة سجل حوادث الحرائق في أماكن الترفيه في تايلاند. ففي عام 2022، قُتل 14 شخصاً في حريق داخل حانة في شرق البلاد، فيما شهدت بانكوك عام 2009 حريقاً مميتاً خلال احتفال ليلة رأس السنة في ملهى Santika، أسفر عن مقتل 66 شخصاً وإصابة أكثر من 200 آخرين.