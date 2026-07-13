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عربي-دولي

حانة تتحول إلى رماد.. 27 قتيلاً في كارثة تايلاند (صور)

Lebanon 24
13-07-2026 | 04:48
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حانة تتحول إلى رماد.. 27 قتيلاً في كارثة تايلاند (صور)
حانة تتحول إلى رماد.. 27 قتيلاً في كارثة تايلاند (صور) photos 0
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قُتل 27 شخصاً على الأقل في حريق ضخم اندلع داخل حانة في العاصمة التايلاندية بانكوك، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليه خلال الليل.

وبحسب مجلة People، اندلع الحريق قبل دقائق من منتصف ليل الاثنين 13 تموز، داخل حانة Na Ladprao في شمال بانكوك، فيما أظهرت مقاطع فيديو ألسنة اللهب تتصاعد من مدخل المكان، وسط حالة هلع وفرار أشخاص من محيطه.
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سيارة إسعاف متوقفة خارج حانة بعد اندلاع حريق هائل في بانكوك، في الساعات الأولى من صباح <a class='entities-links' href='/entity/3235506591/يوم-13/ar/1?utm_term=PublicFigures-يوم-13&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-يوم-13&id=358306&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=يوم 13 يوليو 2026." style="width: 100%; height: 100%;" />


وقال رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول إن 27 شخصاً لقوا حتفهم، فيما نُقل عدد من المصابين إلى المستشفيات.

وبحسب رئيس الوزراء، أفاد موسيقي كان يؤدي داخل الحانة بأنه شاهد دخاناً يتصاعد من قاطع كهربائي قرب المسرح، قبل أن تنقطع الكهرباء في المبنى ويُسمع دوي انفجار، ثم امتلأ المكان بالدخان بسرعة.
ضباط الشرطة وآخرون يقفون أمام موقع حريق في بانكوك، تايلاند، يوم الاثنين 13 يوليو 2026


وأضاف أن عدداً من الضحايا عُثر عليهم داخل دورات المياه في الجزء الخلفي من الحانة، مشيراً إلى أن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق.

وقالت فرق الإطفاء والإنقاذ في تايلاند إن الحريق وُضع تحت السيطرة نحو الساعة 12:30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وتقع حانة Na Ladprao في منطقة Chatuchak في بانكوك، وتُعد من أماكن الترفيه والمطاعم المعروفة في المنطقة، وفق تقارير محلية.

وأظهرت صور نُشرت بعد إخماد الحريق طاولات وكراسي متفحمة بالكامل داخل المكان، مع تضرر أجزاء من السقف.

وتعيد الكارثة إلى الواجهة سجل حوادث الحرائق في أماكن الترفيه في تايلاند. ففي عام 2022، قُتل 14 شخصاً في حريق داخل حانة في شرق البلاد، فيما شهدت بانكوك عام 2009 حريقاً مميتاً خلال احتفال ليلة رأس السنة في ملهى Santika، أسفر عن مقتل 66 شخصاً وإصابة أكثر من 200 آخرين.
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