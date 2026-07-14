جولة جديدة من الضربات ضد إيران... الولايات المتحدة تبدأ فرض حصار بحري شامل على إيران





وأوضحت سنتكوم أنها ضربت عشرات الأهداف العسكرية بالقرب من مضيق هرمز والمناطق الساحلية .

Advertisement

وتابعت: "مقاتلات أميركية وطائرات مسيرة وسفن حربية أطلقت ذخائر دقيقة التوجيه على مواقع إيرانية للصواريخ والمسيرات".



ومساء الثلاثاء كان الجيش الأميركي قد أعلن شنّ ضربات على إيران لليوم الرابع على التوالي. وجاء في منشور للقيادة المركزية الأميركية على منصة إكس أن الضربات ترمي إلى "إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز".



ولفتت سنتكوم إلى أن الضربات تأتي في وقت "تتهيّأ القوات الأميركية لإعادة تفعيل الحصار البحري على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية".



قال مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، نظراً لحساسية العملية العسكرية، إن الهدف من هذه الضربات هو على التهديدات الناشئة.



ونقل إعلام رسمي عن مسؤولي بندر عباس القول مساء الثلاثاء إن مقذوفات أميركية سقطت على منطقة قرب المدينة الواقعة على مضيق هرمز، بينما ذكرت وكالة أنباء إرنا الإيرانية الرسمية أن قذائف أميركية سقطت على منطقة قرب مدينة سيريك بجنوب إيران. كما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في قشم القريبة من مضيق هرمز، وفي مواقع أخرى.



وتعد هذه الضربات أحدث جولة من المناوشات بين وإيران، والتي بدأت الأسبوع الماضي على خلفية الهجمات الإيرانية على سفن تجارية في مضيق هرمز.



وكانت الولايات المتحدة قد شنت ضربات جديدة على إيران في وقت سابق من الثلاثاء، قبل ساعات من الموعد الذي حددته لإعادة فرض حصار بحري على موانئها، رغم أن الرئيس لم يستبعد إمكانية التواصل لاتفاق معها. أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" فجر اليوم الأربعاء إكمالها جولة جديدة من الضربات ضد .وأوضحت سنتكوم أنها ضربت عشرات الأهداف العسكرية بالقرب من مضيق هرمز والمناطق الساحلية .وتابعت: "مقاتلات أميركية وطائرات مسيرة وسفن حربية أطلقت ذخائر دقيقة التوجيه على مواقع إيرانية للصواريخ والمسيرات".ومساء الثلاثاء كان الجيش الأميركي قد أعلن شنّ ضربات على إيران لليوم الرابع على التوالي. وجاء في منشور للقيادة المركزية الأميركية على منصة إكس أن الضربات ترمي إلى "إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز".ولفتت سنتكوم إلى أن الضربات تأتي في وقت "تتهيّأ القوات الأميركية لإعادة تفعيل الحصار البحري على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية".قال مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، نظراً لحساسية العملية العسكرية، إن الهدف من هذه الضربات هو على التهديدات الناشئة.ونقل إعلام رسمي عن مسؤولي بندر عباس القول مساء الثلاثاء إن مقذوفات أميركية سقطت على منطقة قرب المدينة الواقعة على مضيق هرمز، بينما ذكرت وكالة أنباء إرنا الإيرانية الرسمية أن قذائف أميركية سقطت على منطقة قرب مدينة سيريك بجنوب إيران. كما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في قشم القريبة من مضيق هرمز، وفي مواقع أخرى.وتعد هذه الضربات أحدث جولة من المناوشات بين وإيران، والتي بدأت الأسبوع الماضي على خلفية الهجمات الإيرانية على سفن تجارية في مضيق هرمز.وكانت الولايات المتحدة قد شنت ضربات جديدة على إيران في وقت سابق من الثلاثاء، قبل ساعات من الموعد الذي حددته لإعادة فرض حصار بحري على موانئها، رغم أن الرئيس لم يستبعد إمكانية التواصل لاتفاق معها.

وقصفت القوات الأميركية أهدافاً عسكرية في مدن واقعة في جنوب إيران تطل على الخليج، مثل بندر عباس وبوشهر، وذلك لليلة الثالثة على التوالي، بحسب ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، صباح الثلاثاء. وذكرت القوات الأميركية أن من بين الأهداف التي قُصفت "أنظمة دفاع ساحلية، ومنشآت للطائرات المسيّرة والصواريخ، ووسائل بحرية".



وبعد الظهر، قصف الجيش الأميركي منطقة نفطية في محافظة الأهواز بجنوب غربي إيران قرب الحدود مع العراق، بحسب ما أفادت السلطات المحلية. وطال القصف مدينة آبادان التي تضم أقدم مصفاة نفط في ، وكذلك مدينة ماهشهر الساحلية، وهي أيضاً منطقة للصناعات البتروكيماوية.



وفي وقت لاحق، أفادت وكالة فارس بـ"دوي عدة انفجارات سُمع قرابة الساعة 18:45 في جزيرة قشم"، مضيفة أن منطقة مسن في تعرضت مرات عدة خلال الأيام الأخيرة لضربات.



ووفقاً لحصيلة أعدتها وكالة الأنباء استناداً إلى وسائل إعلام إيرانية ومصادر رسمية، قُتل 28 شخصاً منذ تجدد الأعمال الحربيّة، الأربعاء.

الحصار البحري

وكان الجيش الأميركي،قد أعلن، استئناف الحصار البحري الشامل ‌على ‌السفن ‌العابرة ‌من ‌الموانئ ⁠والمناطق ⁠الساحلية ‌الإيرانية ⁠وإليها.





وقال الجيش الأميركي في بيان: "استأنفنا ⁠الحصار البحري ‌على ‌السفن ‌العابرة ‌من ‌الموانئ ⁠والمناطق ⁠الساحلية ‌الإيرانية ⁠وإليها ⁠اليوم الساعة ⁠الرابعة مساء بتوقيت شرق ‌الولايات المتحدة".



وأضاف البيان: "أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية ومئات الطائرات العسكرية تنشط في أنحاء الشرق الأوسط".