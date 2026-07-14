الكويت والبحرين تُعلنان تعرضهما فجرا لهجمات إيرانية

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عقب استئناف حصارها على الموانئ ليل الثلاثاء، أعلنت والبحرين، فجر الأربعاء تعرضهما لهجمات إيرانية.وقال الجيش في بيان: "تتصدى حاليا الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيّرة معادية إثر العدوان الايراني الآثم".وأضاف البيان: "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".وشدد البيان على الجميع "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".من جهتها، قالت الداخلية البحرينية في بيان: "تم إطلاق صافرة الإنذار .. نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".وكانت الكويت قد أعلنت عن تمكّن فرق الإطفاء، مساء أمس الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع في أحد المواقع بالبلاد.وقالت قوة الإطفاء العام في منشور على حسابها في "إكس": "أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد بدر إبراهيم أن 6 فرق إطفاء وبمساندة من فرق إطفاء الجيش الكويتي والحرس الوطني تمكنوا مساء أمس الثلاثاء من السيطرة على حريق اندلع في أحد المواقع في البلاد".ووفق المنشور فقد جاء الحريق "بعد استهداف الموقع ضمن الهجمات المعادية من قبل العدوان الآثم التي استهدفت البلاد".