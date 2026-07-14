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عربي-دولي

الكويت والبحرين تُعلنان تعرضهما فجرا لهجمات إيرانية

Lebanon 24
14-07-2026 | 23:32
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الكويت والبحرين تُعلنان تعرضهما فجرا لهجمات إيرانية
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عقب استئناف الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية ليل الثلاثاء، أعلنت الكويت والبحرين، فجر الأربعاء تعرضهما لهجمات إيرانية. 
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وقال الجيش الكويتي في بيان: "تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية إثر العدوان الايراني الآثم".

وأضاف البيان: "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

وشدد البيان على الجميع "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".

من جهتها، قالت الداخلية البحرينية في بيان: "تم إطلاق صافرة الإنذار .. نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".

وكانت الكويت قد أعلنت عن تمكّن فرق الإطفاء، مساء أمس الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع في أحد المواقع بالبلاد.

وقالت قوة الإطفاء العام في منشور على حسابها في "إكس": "أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد بدر إبراهيم أن 6 فرق إطفاء وبمساندة من فرق إطفاء الجيش الكويتي والحرس الوطني تمكنوا مساء أمس الثلاثاء من السيطرة على حريق اندلع في أحد المواقع في البلاد".

ووفق المنشور فقد جاء الحريق "بعد استهداف الموقع ضمن الهجمات المعادية من قبل العدوان الإيراني الآثم التي استهدفت البلاد".
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