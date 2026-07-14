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عربي-دولي

بعد 3 أيام على وفاته.. شقيقة ليندسي غراهام تؤدي اليمين لتكملة فترة ولايته

Lebanon 24
14-07-2026 | 23:52
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بعد 3 أيام على وفاته.. شقيقة ليندسي غراهام تؤدي اليمين لتكملة فترة ولايته
بعد 3 أيام على وفاته.. شقيقة ليندسي غراهام تؤدي اليمين لتكملة فترة ولايته photos 0
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بعد ثلاثة أيام فقط من وفاة شقيقها، أدت دارلين غراهام، شقيقة سناتور ولاية كارولاينا الجنوبية الراحل ليندسي غراهام، اليمين الدستورية أمام مجلس الشيوخ بعد ظهر أمس الثلاثاء لتشغل مقعد شقيقها.  
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وكان حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية هنري ماكماستر قد عيّن غراهام يوم الاثنين الماصي لملء الأشهر المتبقية من فترة ولاية شقيقها الحالية.

وستجرى انتخابات خاصة منفصلة الشهر المقبل لاختيار مرشح جمهوري جديد في الانتخابات العامة لمقعد ليندسي غراهام، حيث كان يسعى لولاية خامسة هذا العام.
ولم تشغل دارلين غراهام، التي ستكون أول امرأة تمثل الولاية في مجلس الشيوخ، أي منصب عام من قبل.

وقد دارلين عملت كأخصائية بصريات وفي جهات حكومية مختلفة بالولاية، بما في ذلك لجنة كارولاينا الجنوبية للمكفوفين وإدارة التوظيف والقوى العاملة.

وقالت الاثنين الماضي إن شقيقها الأكبر، الذي رباها بعد وفاة والديهما، كان دائماً بجانبها. وأضافت: "الآن، سأكون أنا بجانبه".

وتوفي غراهام (71 عاماً) بشكل غير متوقع يوم السبت في واشنطن. وأشار تقرير أولي من الطبيب الشرعي إلى أنه عانى من تمزق في الشريان الأورطي، وهو ما يعرف باسم تشرح الأبهر.
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