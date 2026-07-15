حركة غير اعتيادية في مضيق هرمز.. هذا ما كشفته بيانات شحن

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كشفت بيانات شحن أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز ارتفع بشكل طفيف، أمس الثلاثاء، وكانت معظمها مرتبطة بإيران، وذلك قبل استئناف ⁠الحصار الأميركي اليوم الأربعاء.وأعاد الرئيس الأميركي فرض حصار بحري على جميع الموانئ ، وهدد باستهداف محطات الكهرباء والجسور الأسبوع المقبل ما لم تستأنف المفاوضات، في أحدث تصعيد للصراع بين وإيران.وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن 9 سفن من إجمالي 11 سفينة عبرت ‌المضيق، أمس الثلاثاء، سلكت المسار .ووفقا للبيانات فإن من بين هذه السفن، دخلت المضيق 3 ‌ناقلات نفط فارغة إحداها ‌متوسطة، بينما الأخريان عملاقتان.وشملت السفن التي خرجت من المضيق محملة بصادرات إيرانية ناقلةَ نفط عملاقة واحدة تحمل مليوني برميل من الخام وناقلة متوسطة تحمل منتجات مكررة وناقلتين تحملان غاز بترول مسال، حسبما أوضحت البيانات.وبينت ‌البيانات أيضا أن ناقلة ميثانول ‌محملة وناقلة بضائع جافة ⁠تحمل حديدا غادرتا ، الثلاثاء.ولم يتم رصد أي عمليات دخول أو خروج واضحة لناقلات لتحميل النفط والغاز من منتجين آخرين في الخليج، أمس الثلاثاء.