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عربي-دولي

حركة غير اعتيادية في مضيق هرمز.. هذا ما كشفته بيانات شحن

Lebanon 24
15-07-2026 | 02:42
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حركة غير اعتيادية في مضيق هرمز.. هذا ما كشفته بيانات شحن
حركة غير اعتيادية في مضيق هرمز.. هذا ما كشفته بيانات شحن photos 0
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كشفت بيانات شحن أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز ارتفع بشكل طفيف، أمس الثلاثاء، وكانت معظمها مرتبطة بإيران، وذلك قبل استئناف ⁠الحصار الأميركي اليوم الأربعاء.

وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، وهدد باستهداف محطات الكهرباء والجسور الأسبوع المقبل ما لم تستأنف طهران المفاوضات، في أحدث تصعيد للصراع بين الولايات المتحدة وإيران.
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وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن 9 سفن من إجمالي 11 سفينة عبرت ‌المضيق، أمس الثلاثاء، سلكت المسار الإيراني.

ووفقا للبيانات فإن من بين هذه السفن، دخلت المضيق 3 ‌ناقلات نفط فارغة إحداها ‌متوسطة، بينما الأخريان عملاقتان.

وشملت السفن التي خرجت من المضيق محملة بصادرات إيرانية ناقلةَ نفط عملاقة واحدة تحمل مليوني برميل من النفط الخام وناقلة متوسطة تحمل منتجات مكررة وناقلتين تحملان غاز بترول مسال، حسبما أوضحت البيانات.

وبينت ‌البيانات أيضا أن ناقلة ميثانول ‌محملة وناقلة بضائع جافة ⁠تحمل حديدا غادرتا الخليج، الثلاثاء.

ولم يتم رصد أي عمليات دخول أو خروج واضحة لناقلات لتحميل النفط والغاز من منتجين آخرين في الخليج، أمس الثلاثاء.


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