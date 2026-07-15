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عربي-دولي

قتلى وجرحى.. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا على جبهة البحر الأسود

Lebanon 24
15-07-2026 | 03:20
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قتلى وجرحى.. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا على جبهة البحر الأسود
قتلى وجرحى.. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا على جبهة البحر الأسود photos 0
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أعلن رئيس الإدارة العسكرية المحلية في أوديسا، سيرغي ليساك، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم روسي استهدف المدينة الواقعة جنوب أوكرانيا، مشيراً إلى تضرر عدد من المباني.
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وكان سلاح الجو الأوكراني قد حذر في وقت سابق من توجه صواريخ روسية نحو أوديسا، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجارات جديدة في مقاطعة سومي شمال شرقي البلاد.

ووقع انفجار في مدينة سومي الأوكرانية، للمرة السادسة خلال اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة "أوبشيستفينويه نوفوستي" المحلية.

وتضررت منشأة البنية التحتية للموانئ في مقاطعة نيكولايف الأوكرانية، حسبما ذكر رئيس الإدارة الإقليمية للمقاطعة، فيتالي كيم.

وفي وقت سابق، أبلغ المسؤول الأوكراني عن تضرر مستودعات تخزين في المقاطعة جراء وقوع انفجارات.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربات دقيقة استهدفت موانئ أوديسا وتشورنومورسك في منطقة أوديسا، إضافة إلى ميناء دنيبرو-بوغ في جنوب أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن هذه الموانئ تُستخدم لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية، موضحة أن الضربات استهدفت منشآت لتفريغ الوقود وخزانات الوقود وورش إنتاج وتجميع الطائرات المسيّرة، فضلاً عن أربع سفن إمداد تابعة للجيش الأوكراني.

وأضافت أن الهجمات نُفذت باستخدام أسلحة عالية الدقة تُطلق من الجو، إلى جانب طائرات مسيرة هجومية، مؤكدة استمرار استهداف البنية التحتية العسكرية للموانئ الأوكرانية.
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