قتلى وجرحى.. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا على جبهة البحر الأسود

Advertisement

أعلن رئيس المحلية في أوديسا، ليساك، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم روسي استهدف المدينة الواقعة جنوب ، مشيراً إلى تضرر عدد من المباني.وكان سلاح الجو الأوكراني قد حذر في وقت سابق من توجه صواريخ روسية نحو أوديسا، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجارات جديدة في شمال شرقي البلاد.ووقع انفجار في مدينة سومي ، للمرة السادسة خلال اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة "أوبشيستفينويه نوفوستي" المحلية.وتضررت منشأة البنية التحتية للموانئ في مقاطعة نيكولايف الأوكرانية، حسبما ذكر الإقليمية للمقاطعة، كيم.وفي وقت سابق، أبلغ المسؤول الأوكراني عن تضرر مستودعات تخزين في جراء وقوع انفجارات.من جانبها، أعلنت أن قواتها نفذت ضربات دقيقة استهدفت موانئ أوديسا وتشورنومورسك في منطقة أوديسا، إضافة إلى ميناء دنيبرو-بوغ في جنوب أوكرانيا.وقالت الوزارة إن هذه الموانئ تُستخدم لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية، موضحة أن الضربات استهدفت منشآت لتفريغ الوقود وخزانات الوقود وورش إنتاج وتجميع الطائرات المسيّرة، فضلاً عن أربع سفن إمداد تابعة للجيش الأوكراني.وأضافت أن الهجمات نُفذت باستخدام أسلحة عالية الدقة تُطلق من الجو، إلى جانب طائرات مسيرة هجومية، مؤكدة استمرار استهداف البنية التحتية العسكرية للموانئ الأوكرانية.