قضية تجسس في إسرائيل.. "جندي" متورّط مع إيران وهذا ما تقرّر بشأنه

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أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات بحق جندي في الجيش ، بعد إدانته بالتواصل مع عميل استخبارات إيراني وتسريب معلومات ومقاطع فيديو سرية مقابل مبالغ مالية، وفق ما ذكرت صحيفة " ".وجاء الحكم بعد تحقيق مشترك أجرته وحدة التحقيقات الخاصة التابعة للشرطة العسكرية ، بالتعاون مع وحدة مكافحة المتعاونين مع العدو وجهاز الإسرائيلي " ".وبحسب لائحة الاتهام، تلقى الجندي خلال عام 2025 رسائل عبر تطبيق "تيليغرام" من جهات تبيّن لاحقاً ارتباطها بإيران، بعدما استُدرج عبر عروض عمل قُدمت له كغطاء للتواصل.وأظهرت التحقيقات أن الجندي أرسل لاحقاً إلى عميل استخبارات إيراني مقطعي فيديو يوثقان عمليات اعتراض صواريخ خلال عملية " الحديدية"، مقابل حصوله على مبالغ مالية.وقضت المحكمة أيضاً بتغريم الجندي مبلغ ألف شيكل، مع تجريده من رتبته العسكرية وخفضها إلى رتبة "جندي مستجد".وتشير المعطيات الواردة في التحقيقات الإسرائيلية إلى أن باتت تعتمد بشكل متزايد على التجنيد الرقمي لاستقطاب مجندين وعسكريين داخل ، عبر منصات التواصل والتطبيقات الإلكترونية، في إطار تطوير أساليبها الاستخباراتية وتوسيع نشاطها في الفضاء السيبراني.