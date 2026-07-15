ترامب: إيران ستُهزم قريباً جداً

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن إيران "ستُهزم قريبًا جدًا"، في تصريحات جديدة بشأن التوترات مع طهران.
وكان ترامب قد أشار في وقت سابق إلى أن إيران "ترغب بشدة" في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، موضحًا أن واشنطن هي التي ستقرر ما إذا كانت ستتخذ خطوة باتجاه تسوية أم لا.
ورداً على أسئلة صحفيين بشأن ما إذا كانت إيران تواجه مهلة زمنية قبل أن تبدأ الولايات المتحدة شن هجمات على منشآت إيرانية، أكد ترامب أنه لا يفضل تحديد مواعيد نهائية.
وقال ترامب: "لا أحب تحديد مواعيد نهائية، لكنهم يعلمون جيدًا، ويعرفون القصة... من الأفضل لهم أن يتصرفوا بشكل جيد".