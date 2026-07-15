ترامب: إيران ستُهزم قريباً جداً

قال الرئيس الأميركي ، الأربعاء، إن "ستُهزم قريبًا جدًا"، في تصريحات جديدة بشأن التوترات مع .

وكان قد أشار في وقت سابق إلى أن إيران "ترغب بشدة" في التوصل إلى اتفاق مع ، موضحًا أن هي التي ستقرر ما إذا كانت ستتخذ خطوة باتجاه تسوية أم لا.

ورداً على أسئلة صحفيين بشأن ما إذا كانت إيران تواجه مهلة زمنية قبل أن تبدأ الولايات المتحدة شن هجمات على منشآت إيرانية، أكد ترامب أنه لا يفضل تحديد مواعيد نهائية.

وقال ترامب: "لا أحب تحديد مواعيد نهائية، لكنهم يعلمون جيدًا، ويعرفون القصة... من الأفضل لهم أن يتصرفوا بشكل جيد".