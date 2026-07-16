قطر: لضرورة تجنيب المنطقة تبعات هجمات "إيران غير المبررة"

دانت دولة قطر الهجمات المتكررة على ، والبحرين، والكويت، إذ اعتبرتها انتهاكاً سافراً لسيادة هذه الدول، و"خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي".

وشددت ، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد، بما يرسخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع الهاشمية ومملكة ودولة ، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.