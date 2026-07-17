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عربي-دولي

الأوضاع في المنطقة بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الأردني

Lebanon 24
17-07-2026 | 14:10
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الأوضاع في المنطقة بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الأردني
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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اتصال مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، الأوضاع في المنطقة.

واشارت الخارجية السعودية ، الى ان "هذا الاتصال يعكس أهمية العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، ويأتي في إطار التشاور المستمر بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

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