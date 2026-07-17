الأوضاع في المنطقة بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الأردني

بحث السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اتصال مع الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الهاشمية أيمن الصفدي، الأوضاع في المنطقة.

واشارت الخارجية ، الى ان "هذا الاتصال يعكس أهمية العلاقات الثنائية بين والمملكة الأردنية الهاشمية، ويأتي في إطار التشاور المستمر بين البلدين حول الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".