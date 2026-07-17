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عربي-دولي

وسط مخاوف من حرب أوسع مع إيران...مقاتلات أميركية تتحرك نحو الشرق الأوسط

Lebanon 24
17-07-2026 | 14:46
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وسط مخاوف من حرب أوسع مع إيران...مقاتلات أميركية تتحرك نحو الشرق الأوسط
وسط مخاوف من حرب أوسع مع إيران...مقاتلات أميركية تتحرك نحو الشرق الأوسط photos 0
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كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الولايات المتحدة بدأت إعادة نشر طائرات مقاتلة من أوروبا إلى الشرق الأوسط، بالتزامن مع توسيع عملياتها العسكرية ضد أهداف داخل إيران، في خطوة تعكس استعداد واشنطن لسيناريو تصعيد أوسع.

وبحسب الصحيفة، فإن الجيش الأميركي وسّع نطاق الضربات لتشمل أهدافاً أكثر حساسية داخل العمق الإيراني، بالتوازي مع تعزيز وجوده الجوي في المنطقة، بينما كثفت طهران هجماتها عبر الخليج العربي، ما يرفع من احتمالات تحول المواجهة الحالية إلى حرب أوسع.

إلى ذلك، اعتبرت الصحيفة أن استهداف منشآت وبنى تحتية استراتيجية داخل إيران، بينها جسور وأهداف في الداخل الإيراني، يهدف إلى زيادة الضغط على طهران لإجبارها على وقف الهجمات على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بعد انهيار الاتفاق الذي كان يهدف إلى السماح بحرية حركة الملاحة في المضيق.

ورأت الصحيفة أن هذه الجولة من القتال، التي تتمحور حول السيطرة على مضيق هرمز، تنذر بدوامة تصعيد متبادل، في ظل تمسك كل من واشنطن وطهران بمواقفهما وعدم إظهار أي مؤشرات على التراجع، فيما ردت إيران بتوسيع نطاق هجماتها.

أتت هذه التطورات بالتزامن مع ما كشفه موقع أكسيوس عن أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد إيران، بما يشمل احتمال تنفيذ ضربات جديدة تستهدف منشآت نووية، إضافة إلى توسيع بنك الأهداف داخل الأراضي الإيرانية.

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