وسط مخاوف من حرب أوسع مع إيران...مقاتلات أميركية تتحرك نحو الشرق الأوسط

كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن بدأت إعادة نشر طائرات مقاتلة من إلى ، بالتزامن مع توسيع عملياتها العسكرية ضد أهداف داخل ، في خطوة تعكس استعداد لسيناريو تصعيد أوسع.

وبحسب الصحيفة، فإن الجيش الأميركي وسّع نطاق الضربات لتشمل أهدافاً أكثر حساسية داخل العمق ، بالتوازي مع تعزيز وجوده الجوي في المنطقة، بينما كثفت هجماتها عبر العربي، ما يرفع من احتمالات تحول المواجهة الحالية إلى حرب أوسع.

إلى ذلك، اعتبرت الصحيفة أن استهداف منشآت وبنى تحتية استراتيجية داخل إيران، بينها جسور وأهداف في الداخل الإيراني، يهدف إلى زيادة الضغط على طهران لإجبارها على وقف الهجمات على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بعد انهيار الاتفاق الذي كان يهدف إلى السماح بحرية حركة الملاحة في المضيق.

ورأت الصحيفة أن هذه الجولة من القتال، التي تتمحور حول السيطرة على مضيق هرمز، تنذر بدوامة تصعيد متبادل، في ظل تمسك كل من واشنطن وطهران بمواقفهما وعدم إظهار أي مؤشرات على التراجع، فيما ردت إيران بتوسيع نطاق هجماتها.

أتت هذه التطورات بالتزامن مع ما كشفه موقع أكسيوس عن أن إدارة الرئيس الأميركي تدرس توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد إيران، بما يشمل احتمال تنفيذ ضربات جديدة تستهدف منشآت نووية، إضافة إلى توسيع بنك الأهداف داخل الأراضي .