ترامب يتّهم كندا بتلويث أجواء أميركا

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حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب كندا مسؤولية تلوث الهواء الذي يجتاح الولايات المتحدة نتيجة حرائق الغابات، متهماً أوتاوا بالإهمال المتعمد في إدارة الغابات، ولوّح بإضافة كلفة الأضرار إلى الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، إن الولايات المتحدة تتعرض لـ"غزو غير ضروري من هواء قذر وملوث وغير صحي"، معتبراً أن نوعية الهواء أصبحت "خطيرة وغير مقبولة على الإطلاق".
وأضاف أنه سيتواصل مع رئيس الوزراء الكندي خلال اليوم لمعرفة الإجراءات التي تعتزم حكومته اتخاذها لمعالجة الأزمة.
واتهم ترامب السلطات الكندية برفض تنفيذ إجراءات أساسية لإدارة الغابات وإزالة المخلفات النباتية، رغم علمها بأن هذا الإهمال سيؤدي إلى اندلاع حرائق واسعة وما ينتج عنها من تلوث عابر للحدود.
ووصف ذلك بأنه "إهمال متعمد" أصبح يتكرر سنوياً، مؤكداً أن حرائق الغابات تكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات.
وأشار إلى أن تكلفة هذا التلوث يجب أن تُضاف إلى الرسوم الجمركية التي تدفعها كندا حالياً، في إشارة إلى احتمال تشديد الإجراءات التجارية بحقها.