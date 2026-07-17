ترامب يتّهم كندا بتلويث أجواء أميركا

حمّل الرئيس الأميركي مسؤولية تلوث الهواء الذي يجتاح نتيجة حرائق الغابات، متهماً بالإهمال المتعمد في ، ولوّح بإضافة كلفة الأضرار إلى الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

وقال ، في منشور على منصة " "، إن الولايات المتحدة تتعرض لـ"غزو غير ضروري من هواء قذر وملوث وغير صحي"، معتبراً أن نوعية الهواء أصبحت "خطيرة وغير مقبولة على الإطلاق".

وأضاف أنه سيتواصل مع رئيس الوزراء الكندي خلال اليوم لمعرفة الإجراءات التي تعتزم حكومته اتخاذها لمعالجة الأزمة.

واتهم ترامب السلطات الكندية برفض تنفيذ إجراءات أساسية لإدارة الغابات وإزالة المخلفات النباتية، رغم علمها بأن هذا الإهمال سيؤدي إلى اندلاع حرائق واسعة وما ينتج عنها من تلوث عابر للحدود.

ووصف ذلك بأنه "إهمال متعمد" أصبح يتكرر سنوياً، مؤكداً أن حرائق الغابات تكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات.

وأشار إلى أن تكلفة هذا التلوث يجب أن تُضاف إلى الرسوم الجمركية التي تدفعها حالياً، في إشارة إلى احتمال تشديد الإجراءات التجارية بحقها.