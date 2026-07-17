اتفاق عراقي سوري على إعادة تشغيل خط نفطي.. وترحيب اميركي

وقع العراق وسوريا، الجمعة، مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط الممتد من مدينة حديثة العراقية إلى ميناء بانياس السوري، على أن تتولى شركة شيفرون تنفيذ المشروع.





من جانبها علقت السفارة الأميركية في بغداد بالقول: "نموذج جديد يلوح في الأفق. فمن خلال تحالفات الربط والتكامل بين دول التي يقودها الرئيس الأميركي (دونالد ترامب)، وبالشراكة مع رؤية رئيس الوزراء العراقي (علي الزيدي) يتشكل ممر استراتيجي جديد يربط بلاد الرافدين وبلاد الشام وتركيا والخليج، بما قد يقلص أهمية مضيق هرمز بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة".

Advertisement





وتم توقيع الاتفاقية خلال قمة غرفة التجارة الأميركية في العاصمة، والتي عُقدت لمناقشة الاستثمارات الأميركية في العراق.



وترأس وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، مراسم التوقيع، حيث وقعها كل من باسم عبد الكريم نصر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط البصرة، ويوسف قبلاوي، الرئيس التنفيذي لشركة البترول .



وقال رايت قبل التوقيع: "هناك مجال واسع لتحسين الأوضاع في العراق، وزيادة إنتاج النفط، وتقليل الاعتماد على جيران معادين، وتحقيق الحرية والازدهار وتوفير الطاقة الوفيرة للعراق".



يمتد خط الأنابيب من كركوك شمال العراق إلى ساحل على البحر الأبيض المتوسط، بطاقة استيعابية اسمية تبلغ 700 ألف برميل يوميا، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وقد توقف تشغيله منذ تعرضه لأضرار خلال الغزو الأميركي للعراق عام 2003.



وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية فقد "تم توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وسوريا لإعادة تأهيل أنبوب النفط الممتد من حديثة إلى بانياس، على أن تتولى شركة شيفرون تنفيذ المشروع".



وتعتمد بغداد على مدينة البصرة الساحلية الجنوبية على الخليج العربي نظرا لمحدودية خيارات خطوط الأنابيب المتاحة لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية.



وانخفض إنتاج العراق من النفط بأكثر من 50 بالمئة إلى حوالي 1.9 مليون برميل يوميًا في يونيو، مقارنةً بنحو 4.2 مليون برميل يوميا في فبراير قبل الهجوم الأميركي على ، وفقًا لبيانات منظمة أوبك. ووفق ما ذكرت شبكة بي سي (CNBC) فقد وقع العراق وسوريا، الجمعة، اتفاقية لإعادة بناء خط أنابيب نفطي بديل لمضيق هرمز.وتم توقيع الاتفاقية خلال قمة غرفة التجارة الأميركية في العاصمة، والتي عُقدت لمناقشة الاستثمارات الأميركية في العراق.وترأس وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، مراسم التوقيع، حيث وقعها كل من باسم عبد الكريم نصر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط البصرة، ويوسف قبلاوي، الرئيس التنفيذي لشركة البترول .وقال رايت قبل التوقيع: "هناك مجال واسع لتحسين الأوضاع في العراق، وزيادة إنتاج النفط، وتقليل الاعتماد على جيران معادين، وتحقيق الحرية والازدهار وتوفير الطاقة الوفيرة للعراق".يمتد خط الأنابيب من كركوك شمال العراق إلى ساحل على البحر الأبيض المتوسط، بطاقة استيعابية اسمية تبلغ 700 ألف برميل يوميا، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وقد توقف تشغيله منذ تعرضه لأضرار خلال الغزو الأميركي للعراق عام 2003.وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية فقد "تم توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وسوريا لإعادة تأهيل أنبوب النفط الممتد من حديثة إلى بانياس، على أن تتولى شركة شيفرون تنفيذ المشروع".وتعتمد بغداد على مدينة البصرة الساحلية الجنوبية على الخليج العربي نظرا لمحدودية خيارات خطوط الأنابيب المتاحة لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية.وانخفض إنتاج العراق من النفط بأكثر من 50 بالمئة إلى حوالي 1.9 مليون برميل يوميًا في يونيو، مقارنةً بنحو 4.2 مليون برميل يوميا في فبراير قبل الهجوم الأميركي على ، وفقًا لبيانات منظمة أوبك.

ترحيب أميركي



من جانبها، رحبت بإعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين العراق وسوريا، مؤكدة أنه مشروع استراتيجي يربط الإنتاج العراقي بأسواق البحر المتوسط.



وقالت الأميركية إن العراق وسوريا يتجهان إلى إعادة تشغيل خط أنابيب النفط الخام بقدرة أولية تصل إلى مليوني برميل يوميًا، مشيدة بمشاركة ائتلاف دولي تقوده شركات أميركية في مشروع إعادة التأهيل.



واعتبرت واشنطن أن إعادة تأهيل الخط تمثل محطة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.